中国银监会开展特急专项调研 摸底如何防范债券投资等新型业务等风险--消息

路透上海5月12日 - 中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

消息人士并引述相关通知称，是次调研还包括如何防止银行信贷资金违规或者利用资管计划绕道进入股市，如何防范“萝卜章”风险事件等开展调研，如何防止股东关联贷款风险；如何控制关系人贷款风险，如何防范员工私售“飞单”行为等，要求银行提供报告及建议。

“（银监）会里没有明确说调研目的，监管思路上和此前系列摸底文件一脉相承，还是防风险，郭主席在一季度会上就明确提出要坚决整治金融乱象和不规范行为。”上述一位消息人士称。

路透暂未联络到银监会对上述消息予以置评。

银监会主席郭树清在今年4月21日召开的银监会一季度经济形势分析会上指出，金融乱象与案件风险暴露相互交织，总体风险形势仍然复杂严峻。要大力整治金融乱象，全面排查，列出清单，逐一整改。

郭树清并谈到，股东监管不规范已经成为当前银行业风险的重要因素，要强化股东资质审查、关联关系审查和资金来源审查，严禁通过关联交易获取不当利益。

据路透了解，部分地方银监局已经完成对辖内一些分支机构的现场检查，在反馈给银行的检查报告中，前述专项紧急调研的内容均是较为突出的问题，尤其是股东关联贷款和关系人贷款的问题则更为普遍。

不管是国海证券的“萝卜章”事件，还是民生银行的“假理财”案件，都是各种金融乱象的局部反应。一位地方银监局人士对路透表示，“有的是兜不住了爆出来了，有的可能还藏着，这轮检查比以往都要严，发现的问题也很多，主要还是银行自身主动暴露问题自己整改，等监管被动查到大问题可能情况就比较糟糕了。”

银监会监管数据显示，今年一季末，银行业资产总额238.5万亿元，同比增长14.3%；负债总额为220.4万亿元，同比增长14.5%。（完）