尚福林称信托业可开展投贷联动、债转股等支持企业去产能

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月26日 - 中国银监会主席尚福林周一表示，信托业要与实体经济良性互动，通过开展投贷联动、债转股、并购基金、资产证券化等业务，支持优质企业通过并购重组去产能，去杠杆，升级做强。
银监会网站刊登他在2016年中国信托业年会上讲话并称，要研究推出信托直接融资工具，帮助企业降低融资成本；并探索土地流转信托，助力农业供给侧结构性改革、棚户区改造和新型城镇化建设。
在监管方面，尚福林称，将继续夯实监管基础，进一步丰富符合信托业务特点的风险监管指标和工具，强化风险资本约束，完善净资本管理；构建常态化的风险揭示机制，并强化属地监管责任。
在业务模式上，要坚持信托本业为主体、固有和其他中间业务为补充的思路，逐步由受托人发起向由委托人发起转型，聚焦资产管理、财富管理和受托服务三大领域。
数据显示，截至2016年11月末，信托行业管理的信托资产余额已达18.91万亿元人民币；信托公司本年累计支付信托受益人收益6,668.88亿元。
此外，在该年会上，中国信托登记有限责任公司正式揭牌，为全国唯一的信托产品集中登记平台、统一发行交易平台和信托业运行监测平台。
据此前媒体报导，中信登注册资本为30亿元。股权架构方面，中央国债登记结算公司为控股股东，占比51%；中国信托业协会、中国信托业保障基金、上海陆家嘴发展公司，以及信托行业中市场规模较大、行业地位居前、管理水平较优的18家信托公司等参股。（完）
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(发稿 马蓉；审校 张喜良)
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路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。