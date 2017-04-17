中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网

路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。

财新网报道称，目前综合各个渠道的情况看，并不能证实杨家才与项俊波同案。杨家才案涉湖北省武汉市一家房企贷款案，此案由交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席风险官杨东平案发后所带出。两杨在湖北省有工作交集，“关系非常好”。

财新报道称，交行杨东平案是在中央巡视组对交行进行的为期两个月的专项巡视检查中发现的。当时交行在2016年12月23日召开年度风险工作会议，作为交行首席风险官的杨东平没有出席，引起外界注意。

此前2017年2月23日，中央纪委网站公布，经中共中央批准，中共中央纪委对交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查。

报道称，在杨东平案调查中，启动了对杨家才的相关调查。且多渠道信源证实，被要求协助调查的还有杨家才的妻子和小儿子。这样的情况在过去并不常见。

财新网上周报道称，银监会分管办公厅等重要业务口的主席助理杨家才在4月10日（周一）之后，不再分管银监会的任何工作。56岁杨家才原本在银监会分管人事、办公厅、非银机构等工作，已经全部移交给副主席曹宇。

财新记者确认，49岁的银监会办公厅（党委办公室）副主任杨少俊，刚刚从挂职的宁夏自治区金融工作局回归银监会办公厅，主持工作。（完）