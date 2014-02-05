银监会鼓励社会资本发起农商行和提高村镇银行股比

路透上海2月5日 -在2014年中央一号文件提出加快农村金融制度创新后，中国银监会相关负责人近日表示，鼓励社会资本发起农村商业银行，持续提高社会资本在村镇银行的股比，加快构建本土化的多元股权结构。

新华社周三报导称，按照股东本土化和股权多元化原则，银监会将鼓励社会资本发起设立农村中小金融机构和参与高风险机构重组改造，稳步提升民间资本股比，努力为民间资本投资创造有利环境。

“保持农村合作金融机构的民营特色，支持社会资本在农村信用社基础上发起设立农村商业银行，鼓励社会资本参与高风险农村信用社重组，适当放宽高风险信用社的持股比例、甚至允许阶段性控股，以充分调动各方力量，提高社会资本投资的积极性。”银监会相关负责人说。

该负责人还表示，对于新设立的村镇银行，严格控制主发起行持股控制，其余股份全部由社会资本出资认缴。要引导主发起银行持续优化村镇银行股权结构，逐步减持主发起行持股比例，稳步提升社会资本参与程度。

与此同时，要坚定不移实施“本土化”战略，优先引入当地优质企业和种养大户发起设立农村中小金融机构，不断提升农村中小金融机构股权“本土化”水平，探索专业化的支农支小商业模式。

农村中小金融机构是主要由民间资本发起设立、服务“三农”的银行业金融机构，是民间资本进入银行业的重要组成部分。据中国银监会统计，截至2013年末，全国共组建农村商业银行468家、农村合作银行122家、农村信用社1,803家、村镇银行1,071家。

中共中央、国务院1月中旬印发关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见，意见提出要积极发展村镇银行，逐步实现县市全覆盖，符合条件的适当调整主发起行与其他股东的持股比例。支持由社会资本发起设立服务“三农”的县域中小型银行和金融租赁公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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