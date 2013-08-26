建设银行称预计下半年大额可转让同业存单将尽快实施--高管

路透北京8月26日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)高管曾建华周一表示，央行正征求银行大额可转让同业存单（CD）意见，建行也提供了一些资料和准备，预计下半年将尽快实施。

曾建华是在建设银行中期业绩说明会香港会场上做出上述表示的。

该行副行长庞秀生亦在业绩说明会北京分会场上表示，CD还在研究论证的过程中。

“现在报的数是试探性的，还不是最终确定的数，预计推出是稳步的，长远看这是有前景的业务。”他称，“因为CD是在同业市场推出，目前只能算是同业存款。”

路透上周独家报导称，中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

两位了解情况的消息人士确认，在NCD试点初期，将以3-6个月短期限产品为主，定价参考SHIBOR。针对的是银行间市场同业存单，银行间市场的主要投资者--商业银行、保险公司都可以成为NCD的投资者。

建行行长张建国亦在业绩会上称，中国利率市场化料对建行净利差不会有太大影响。

建行半年报显示，该行6月末净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。

该行上周五公布的半年报亦显示，根据中国会计准则，今年上半年实现净利润同比增12.6%，与市场预期基本一致。期间实现净利润1,197.11亿元人民币，基本符合逊于汤森路透结合四位分析师所得到的1,183亿元的预测均值;去年同期该项财务数据为1,062.83亿元。（完）

(发稿 赵红梅/谢衡； 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)

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