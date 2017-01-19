中国建行债转股资金主要来自社会 银行仅作金融服务主体--高层

路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。

建行董事会秘书陈彩虹在银监会新闻发布会上并指出，债转股中银行只是作为金融服务主体，通过筹集社会资金达到帮助企业降低负债率的目的，是银行创新金融服务的一种模式。

他表示，此次债转股与上轮不同，不是把原借款人的债权转为对应的股权，将贷款利息转为分红。“与其说是债转股，不如说是银行创新金融服务模式，...把别人的债转成别人的股。”

在具体操作中，建行会投入少部分资金作为“药引子”，绝大部分资金通过社会融资的方式。

对于市场关注的“名股实债”问题，建行股权与投资管理部总经理孙建政指出，“股”与“债”的差别主要有两点，一是在于是否有固定的回报率，二是退出机制。

他并表示，对于前者，“如果没有固定的回报，我觉的不是一个债的问题”；对于后者，他表示当前“股”与“债”在退出方式上则很难区分。

“债可以到市场上发，股也可以在市场上发，债可以私下交易，股也可以私下交易。交易方式很难界定。”孙建政称。

中国新一轮债转股方案去年10月出炉，此后四大国有商业银行积极推进债转股项目落地。当前建行签署的债转股框架协议总金额已超过1,600亿元人民币。

不过，银行在债转股过程中采取的“名股实债”操作模式已然被推上风口浪尖，凸显以债权投资为核心优势的银行在债转股操作中面临窘境。（完）