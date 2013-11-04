建行董事长称考虑在欧洲并购机会--报道

8月26日在上海拍到的一家建行营业所的招牌。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦11月3日 -中国第二大银行中国建设银行(601939.SS)董事长王洪章对金融时报表示，该行寻求在欧洲的收购机会，但首先需要看到监管机构打开大门。

金融时报周日在网站刊载对王洪章的专访，题为“建行十分重视欧洲市场”。

“如果能找到合适的目标，而且价格合适，同时还能得到监管方的支持，我认为建行会捕捉并把握住并购的机会。”

他表示，短时期内还不会有交易达成，但他上周与德国和英国的监管机构进行了会面，非正式探讨建行能否在这两个国家受到欢迎。

他表示希望将业务扩展到更多欧洲国家，但补充说：“我们是否在欧洲建立更多分支，取决于欧洲国家的监管机构，他们对建行的态度以及建行能否受到他们的欢迎。”

建行在周五公布，已签署协议，同意收购巴西私营银行Banco Industrial e ComercialS.A.(BIC)BICB4.SA共72%的股份，涉资约16亿雷亚尔（约7.3亿美元），此举将有助该行扩展在拉美地区机构布局。

金融时报称，对王洪章的采访时间是在建行巴西交易宣布之前。

上月英国宣布将简化中国人赴英签证程序，并计划允许中资银行在英设立分行，放宽在金融危机后实施的监管举措。

王洪章对金融时报表示，建行计划申请在伦敦设立分支机构的牌照。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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