中国建设银行今年净息差可能少许下降--行长

路透北京3月25日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国周一称，受利率市场化影响，今年该行贷款进入重新定价时期，净息差希望今年保持稳定，可能会少许下降，但不会有大的波动。

建设银行去年度净利升14.26%，略高于预期，但为该行2007年上市以来的最低增速。该行并在年报中预计今年人民币贷款增速约为12%。

建行2012年利息净收入增长15.97%，低于2011年的21.10%。截止去年末，净利息收益率较上年提高5个基点至2.75%。

建行副行长赵欢在业绩说明会上并表示，城镇化会给商业银行带来新的机会，同时也会带来风险。服务城镇化会坚持商业化的原则，在贷款的选择和风控方面，和一般的商业贷款基本没有差异。

在四大国有商业银行中，建行历来的传统优势领域是基础设施行业，该领域目前贷款余额20,961.29亿元，新增额在公司类贷款新增中占比27.04%。

张建国并称，建行目前全口径地方融资平台贷款余额7,400亿元，其中现金流全覆盖类贷款占比达93.9%。

另据建行董事长王洪章介绍，该行在多伦多、台北、三藩市、卢森堡分行料今年中能开业。（完）

(发稿 谢衡；撰写 张胜男；审校 张喜良)

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