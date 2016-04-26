中国建行将为新加坡企业投身一带一路基建提供300亿坡元支持

路透上海4月26日 - 据新华社周一晚间报道，按资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)当日与新加坡国际企业发展局签署合作备忘录，建行将为在新加坡注册的中新企业投身“一带一路”基础设施建设提供300亿新加坡元（约合222亿美元）的金融支持。

建行(0939.HK)同时还与新加坡交易所签署战略合作备忘录，建行将携手新交所为中资企业到新加坡进行首次公开募股、债券融资、并购及跨境资产管理等提供优质服务。

建行董事长王洪章表示，建行将充分发挥在基础设施建设和项目融资领域的优势，为中新两国企业投身“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略基础设施项目提供专业支持。

新加坡企发局局长李沃文认为，企发局与建行的合作将加强关键的融资元素，并将推动更多项目取得成果；中国的“一带一路”战略将加强互联互通、加快实体和信息通讯领域的基础设施建设。（完）