中国建行将为新加坡企业投身一带一路基建提供300亿坡元支持

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透上海4月26日 - 据新华社周一晚间报道，按资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)当日与新加坡国际企业发展局签署合作备忘录，建行将为在新加坡注册的中新企业投身“一带一路”基础设施建设提供300亿新加坡元（约合222亿美元）的金融支持。
建行(0939.HK)同时还与新加坡交易所签署战略合作备忘录，建行将携手新交所为中资企业到新加坡进行首次公开募股、债券融资、并购及跨境资产管理等提供优质服务。
建行董事长王洪章表示，建行将充分发挥在基础设施建设和项目融资领域的优势，为中新两国企业投身“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略基础设施项目提供专业支持。
新加坡企发局局长李沃文认为，企发局与建行的合作将加强关键的融资元素，并将推动更多项目取得成果；中国的“一带一路”战略将加强互联互通、加快实体和信息通讯领域的基础设施建设。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。