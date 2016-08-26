监管新规对理财业务影响不大 正研究加快住房公积金贷款--建行

路透北京8月26日 - 中国建行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章周五称，理财新规对其理财业务影响不大，下一步将加大开放式和半开放式产品开发，减少期限错配。

他在建行中期业绩发布会上称，现在研究探讨加快住房公积金贷款，以及通过中德住房储蓄银行为低收入人群提供低利息住房按揭贷款。

他并称，2016年上半年个人住房贷款发展非常快，建行是个人住房按揭贷款规模最大的商业银行，也会保持一个较高的增速。

建行此前的业绩报告指出，下半年，建行仍将加强产品创新力度，推进产品结构和收入结构持续优化，努力保持手续费及佣金收入平稳增长。

以资产计中国第二大银行--中国建设银行周四公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。该行上半年实现净利润1,334.1亿元人民币，上年同期净利则为1,319亿元。 （完）