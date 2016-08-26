监管新规对理财业务影响不大 正研究加快住房公积金贷款--建行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国建行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章周五称，理财新规对其理财业务影响不大，下一步将加大开放式和半开放式产品开发，减少期限错配。
他在建行中期业绩发布会上称，现在研究探讨加快住房公积金贷款，以及通过中德住房储蓄银行为低收入人群提供低利息住房按揭贷款。
他并称，2016年上半年个人住房贷款发展非常快，建行是个人住房按揭贷款规模最大的商业银行，也会保持一个较高的增速。
建行此前的业绩报告指出，下半年，建行仍将加强产品创新力度，推进产品结构和收入结构持续优化，努力保持手续费及佣金收入平稳增长。
以资产计中国第二大银行--中国建设银行周四公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。该行上半年实现净利润1,334.1亿元人民币，上年同期净利则为1,319亿元。 （完）
(发稿 陈杨；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。