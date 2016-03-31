中国建行去年净利微增0.14% 未来将增强不良资产处置能力（更新版）

(新增业绩会高层评论)

路透北京3月31日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)去年净利润同比仅微增0.14%。该行高层周四表示，去年通过批量转让、回收等方式化解不良，经济大环境下银行难以独善其身，未来将增加盈利能力，从而增加拨备以及处理不良资产的实力。

建行副行长杨文升在业绩会上指出，建行要把控不良资产增量，做好客户细分，研究行业运作模式，并制定客户标准，优化贷款审批流程。

“建行在去产能领域的信贷很健康，相关领域建行信贷较少且客户资质好，建行客户整体杠杆水平不错。”该行行长王祖继对于重点领域信贷风险表示。

年报显示，建行去年净利润为2,281.45亿元人民币，不良贷款率升至1.58%，同其他国有大行一样呈现净利增速大幅放缓、不良贷款率攀升的局面。年末该行不良贷款余额为1,659.8亿元，较上年增加528.09亿元；关注类贷款占比2.89%，较上年下降0.08个百分点。不良贷款拨备覆盖率150.99%，较上年下降71.34个百分点。

对于不良资产处置新方式，王祖继表示，债转股政策在研究中，包括央行和发改委正在讨论，但没有在银行层面细化；而不良资产证券化也需要监管层统一研究，涉及税收、增信等多个环节问题。

近期国内媒体报导银监会或将下调部分银行的拨备覆盖率监管标准，而建行的拨备覆盖率水平已经接近监管红线。对此，王祖继表示，国际上拨备覆盖率没有一致标准，国内设置150%的指标也不是强制性的，对银行监管的高标准要求是必要的，但是拨备覆盖率超过100%就是很好的水平，当前经济下行压力加大，调整拨备指标有客观需求。

“银监会正在研究拨备覆盖率标准调整问题，调到什么水平要看监管当局的意见，建行始终把控制信贷风险作为主要工作，未来还会按照更高标准安排拨备覆盖率。”他称。

作为基础设施建设信贷大行，对于房地产市场的信贷问题，王祖继表示，建行严格对房地产开发贷款的控制，但会大力支持个人住房按揭贷款；今年房地产市场出现更复杂的情况，建行会延续加强房地产行业客户名单和区域管理；并积极支持棚户区改造、城市化基础设施建设。

年报并显示，去年末建行资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.39%、13.13%，上年末分别为14.86%、12.11%；净利差为2.46%，上年末为2.61%；净利息收益率为2.63%，同比下降0.17个百分点。

截止目前，五大国有银行均已公布年报，其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)去年净利增长0.5%，年末不良贷款率升至1.5%；农业银行(601288.SS)(1288.HK)增速0.62%，不良贷款升至2.39%；中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利增0.74%，不良贷款率为1.43%；交通银行(601328.SS)(3328.HK)净利增速1.03%，年末减值贷款率升至1.51%。（完）

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