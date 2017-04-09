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时事要闻 | 2017年 4月 9日 星期日 15:39 BJT

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委

路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

详情点击中纪委网站 here（完）

(发稿 吴云凌; 审校 曾祥进)

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