中国质检总局通知大众汽车召回涉DSG故障车辆

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海3月18日 - 在中央电视台上周五曝光大众汽车(VOWG.DE)部分DSG变速器存故障，江淮汽车(600418.SS)旗下同悦轿车部分出现锈蚀后，又有后续进展。中国质检总局上周六已要求大众汽车就DSG变速器动力中断故障问题实施召回，而江淮汽车将提出主动召回申请。
国家质量监督检验检疫总局网站刊登声明称，经过调查和分析，基本认定DSG变速器存在缺陷，导致动力中断，会产生安全隐患。2月27日质检总局约见大众公司，要求大众公司采取召回措施，尽快解决DSG故障问题。上周六质检总局依法通知大众公司就DSG变速器动力中断故障问题实施召回。
质检总局发言人李元平还指出，“大众公司如果不履行法定义务，质检总局将责令召回。”
据上海证券报周一报导，江淮汽车上周六召开新闻会并公布解决方案，公司已向国家质检总局提出召回申请，对锈蚀车辆采取免费更换车身服务。至于锈蚀原因，江淮方面辩称，并非使用不合格钢板，而是工艺管理不完善所致。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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