中国质检总局通知大众汽车召回涉DSG故障车辆

路透上海3月18日 - 在中央电视台上周五曝光大众汽车(VOWG.DE)部分DSG变速器存故障，江淮汽车(600418.SS)旗下同悦轿车部分出现锈蚀后，又有后续进展。中国质检总局上周六已要求大众汽车就DSG变速器动力中断故障问题实施召回，而江淮汽车将提出主动召回申请。