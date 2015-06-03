中国大额存单利率定价料靠近银行理财 大中型银行将占得先机

路透北京6月3日 - 中国央行周二正式公布大额存单（CD）管理暂行办法，搁置近20年的面向企业和个人大额存单重启发行。路透综合多家券商观点认为，大额存单的推出使得银行自主负债定价能力加强，料存单利率将靠近银行理财收益，而全国性大中型银行将占得先机。

央行称，CD先在自律机制核心成员内试点。根据《大额存单管理暂行办法》，个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人认购大额存单起点金额不低于1,000万元。大额存单期限包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共9个品种。

央行并称，大额存单推出初期，将首先在自律机制核心成员范围内试点发行。多数券商认为，银行理财产品收益对其价格指导性更强；也有分析认为，考虑到存单可转让流动，可以此前银行间推出的同业存单利率作为参考。

同时，大额存单发行利率以市场化方式确定；固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率（Shibor）为浮动利率基准计息。

**利率定价料靠近银行理财**

华创债券分析认为，30万以上的居民对银行是高端客户，议价能力较强，银行会用高于存款的利率来挽留。因此，利率靠近理财利率是大概率事件，并且利率不能低于理财太多。另外，存单试点初期流动性可能并不高，因此流动性溢价并不高，也对降低存单利率的作用不大。

而民生固收团队分析认为，与银行理财相比，大额存单计入一般性存款，需缴准和纳入存贷比考核，可作为银行主动负债管理工具。大额存单可以转让，可以质押，是有流动性的存款，与理财产品相比有流动性溢价，预计发行利率低于同期限理财。

国信固收团队也认为，其定价将低于同期理财产品。考虑到存单具有流动性，可转让，且目前与银行间同业存单相比也没有更多的优惠性，二者均为一般性存款，都计入存贷比考核，因此其利率可与同业存单相互比较。

**不一定抬升银行负债成本**

大额存单推出之后，采取市场化发行的方式，鉴于其利率将高于银行同期存款，是否会推高银行负债成本，多家券商观点不一。

中银国际、与华创债券分析认为，大额存单的推出或会推高资金成本，银行资金成本将上升。

中银国际分析师孙洁妮表示，银行流动性风险有望降低，预计未来12个月内将取消存款利率上浮上限，届时有望实现全面的利率市场化。

民生固收团队则分析称，大额存单发行不一定利空债券，导致国债收益率上升的不是大额可转让存单，而是实体经济本身。考虑到实体可匹配高收益资产供给不足，银行大力追寻高成本负债动力不一定很强。

而中信证券认为，由于大额存单所替代的存款本身已经使用较为市场化的方式进行定价，因此大额存单推出不会明显提升银行综合负债成本；政策更大意义上是使利率市场化趋势更加巩固和不可逆，预计2015年银行业息差下降25-30BP至2.3%附近，充分市场化的稳态水平或在1.8%-2%左右。

国信固收团队指出，大额可转让存单的推出有助于取代表内、表外理财等高负债工具，将银行负债成本显形化、透明化，这有助于稳定并降低银行负债成本。

**全国性大中型银行将占得先机**

各家银行应对存单能力不一，券商分析认为，短期内大额存单将在大行进行试点，变相提高大行存款利率，因此全国性大中型银行将占得先机，更加增加中小银行揽储压力。

华创债券分析认为，试点时储户更加倾向于将存款转移到大行，对于存款本来就相对稀缺的小银行来说，将会增加其揽储压力，可能会迫使其提高存款利率甚至提高理财利率来对抗存款的分流。

中信证券也认为，存单将会对原有存款形成分流，银行竞争力的核心正从负债获取能力转向风险定价能力，压力测试彰显上市银行应对能力。具有综合平台业务导向、适应市场化竞争方式的全国性大中型银行将占得先机。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/曾祥进)

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