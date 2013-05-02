国开行2012年利润同比增38%

路透北京5月2日 - 中国国家开发银行发布的2012年年报显示，该行去年实现净利润631亿元，同比增长38.34%。同期不良贷款余额和不良贷款率实现双降。

周四刊登在国开行网站上的年报称，截至2012年末，开行资产总额超过7万亿元。资产质量继续保持优良，不良贷款率0.3%，连续31个季度保持在1%以内。

“2013年，国家开发银行将不断深化开发性金融实践和探索，以支持中国城镇化为重点，继续加大对“两基一支”（基础设施、基础产业和支柱产业）、社会民生、国际合作等重点领域和薄弱环节的支持力度。”年报称。

按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》和中国会计准则计算，截至2012年末，国开行资本充足率10.92%，核心资本充足率6.86%，均满足监管合规要求。贷款拨备率2.82%，可持续发展和抗风险能力进一步增强。

年报称，净利息收入是国开行最主要的收入来源。去年，该行实现利息收入净额人民币1,544亿元，同比增长32.59%。

“主要原因：一是生息资产规模增加，二是央行加息影响释放完毕而降息影响尚未完全体现，三是本外币贷款定价水平提高。”年报称。

2012年，国开行中间业务持续大幅增长，实现手续费及佣金收入人民币99.54亿元，同比增长47.51%。该行在保持银团贷款市场主导地位的同时，保理、票据、债券承销等业务收入增长较快，收入结构趋向多元化。

国开行年报表示，去年该行作为中国对外投融资主力行地位进一步巩固。截至2012年末，外币贷款余额2,245亿美元，资产质量持续保持优良。

年报并称，为了满足流动性和风险管理的需要，国开行持有一定的证券投资。2012年末，证券投资净额近人民币2,000亿元，同比增长20.50%。

截至2012年末，国开行负债总额人民币70,217亿元，同比增长20.92%。其中，作为最主要的融资来源，本行发行债券余额达到人民币53,022亿元，同比增长18.45%，占负债总额的75.51%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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