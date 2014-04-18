惜别国开行的翟晨曦：走在本币交易的桥中央

* 国开本币交易主管翟晨曦转投天风证券

* 对冲时代在到来，金改大势难逆

* 调控重点在防风险，货币政策再大幅收紧的概率小

* 坐拥短期高等级信用债，逢机建仓中长利率债

* 一个交易员的自我修养，是非成败都是宝

作者 曹巍浩

路透北京4月17日 -翟晨曦，过往是债市“土豪”中国国家开发银行本币交易团队的领军者，她的一举一动都被同业拿放大镜来观察。而今，她惜别老东家，转投一家在本币市场初露头角的地方券商--天风证券，任公司总裁助理兼固定收益总部总经理。

“她是IRS(利率互换)市场绝对的王者，市场主要的参与者与胜利者。市场看得很准，交易感觉很对”。银行间市场协会债市专家委员会第一届委员杨爱斌如此评价她。

交易中介机构的人则普遍反馈称，翟晨曦曾带领的国开本币交易团队，风格爽利，践行承诺，助益了市场的更规范运行。

国开行以发债作为主要负债来源，将债券视为立行之本，被业界称为“债券银行”。公开数据显示，国开行现券交割量连续四年蝉联本币市场第一名，IRS市场份额占比近年则持续保持在10%左右。

在与这个湘妹子的沟通中，你能感觉到她对市场充满热情更怀揣敬畏之心。“我觉得交易就是浓缩的人生。有句话讲交易是座桥，走过去的人生才完美，我现在最多算走到桥半中间了，还没走过去，我唯有不停地去悟”。

翟晨曦2004年毕业加入国开行，2007年国开行组建资金交易部时，被调入交易团队获得本币交易员资格。七年间，从一名本币市场的新兵成长为一名卓越的交易主管。

她的一位同事说，“大大的交易室里她是比较显眼的，倒不是话多，可能是一种气场吧。”主管领导在向上级领导介绍她时，也会称“这是我们这的明星处长”。

**交易：一辈子的苦活**

对于交易的精髓，翟晨曦的理解是：用最快的速度找到最大的确定性，执行高确定性的交易策略。

她认为，每一个成熟的交易员都应该有自己的体系，依此去指导交易。最应具备的条件有三：一是建立基本的经济分析框架，充分参考各分析师的框架，但又不要静态依赖其结论；二是要能跳出自己的头寸，树立客观看待市场的意志力；三是建立真正指导日常交易的核心指标，同时对利率、汇率、大宗等市场充分熟悉，精通主要领域内的核心产品，对外围有关的市场与产品也要有基本的了解。

广泛涉猎加上深入钻研，让她发现市场上永远是有比较高的确定性交易机会去发掘的。“单纯看一个市场一种产品，感觉很单边缺乏机会是必然的；只有打通债券、互换、期货、外汇等多个市场，灵活组合运用做多与做空工具，就会发现机会其实真的很多”。

多年的交易经历，让她也给出了一些交易的禁忌。她说交易员很容易被自己持有的头寸“心魔”所拖累，一不小心就会主观意志为主导，希望所有信息对自己有利。要成为成熟的交易员，一定要学会跳出来，让自己学会客观地看待市场。推而广之，就是不要被简单的历史规律和均值所羁绊，牢记历史给大家带来的经验和教训，而不是只看当下。既不能盲目地赌一边，但在机会降临时也不能犹豫。

无论是身边的同事，还是外界的交易对手，都感觉翟晨曦的交易风格很agressive。对自己的交易策略选择很有信心，“看准方向、扫货，市场会跟风”，不过大家也会提及她交易纪律性很强，很少为市场情绪所遮蔽。

她也认为“交易是一辈子的苦活”，永远都要跟着市场学习，还怕比别人学得慢，以避免被打得稀里哗啦。所以永远不能偷懒，要更勤奋地观察所有相关市场。

在国开行一直坚持玩利率招标的开盘游戏，也是为了更好地督促自己看市场。她最大的爱好是读书，读的类型很广泛，但主要仍是促进交易逻辑的书。最主要的休闲娱乐，是陪女儿弹琴、画画、学国际象棋。

作为一个交易者，她不断地自省，让自己更客观，内外兼修，专注于市场，体现出她土相趋完美主义的星座特性。

**交易团队的进阶之途**

尽善尽美的风格并非处处皆宜，所幸她带领的是一支有追求的团队。团队里的人会感到压力，但也会欣慰于她“护犊子”的担当，庆幸与她一起工作可以学到很多东西，交易处成了资金局内年轻人喜欢的轮岗选择。

翟晨曦称，其带交易团队最大的心得是，永远不要放弃学习，以及创造良好的工作氛围。

这个团队的人都很有未雨绸缪的意识。国债期货产品尚未对银行类机构放开，但所有人都已通过自学考取了期货从业资格。除例行交易外，团队成员每月都要读一到两本指定专业书籍，每年发表一到两篇专业文章，同时还要承担一到两个内外部产品研发课题。

交易的最核心资产一定是人。翟晨曦会尽量包揽相关事务性工作，为交易员减负，用她的话就是“交易员的工作就是专注交易 ”。

翟晨曦称，“每一个人都有他独到的地方，你要对他(交易员)的特点很了解，用好他的优点，修缮他的缺点”。交易主管要熟悉心理学，熟悉每个人的特点。

每日例行晚会上，每个交易员都要汇报策略执行情况，分析当日市场变化和早先预判的偏差，以重新审视并修正方向。她说她从来都不认为主管永远是对的，所以团队内一直提倡充分交流思想，鼓励交易员挑战自己的观点，以防范由于个人失误导致整个团队翻船的风险。

她坦承内部市场观点常有讨论也偶有分歧，不过在大方向统一的情况下，交易员完全可以根据自身的授权和头寸情况差异化操作。

在外部沟通上，他们也倾向请一些与自己当下看法不尽一致的分析师来给出不同思路，“特别希望有对立面来告诉你为什么看法不一样”。

国开行交易员实行的是按台轮岗梯度培养，与之相对应的是全口径的交易策略。组合一般分为三层面：一是以季度到半年为周期的趋势组合；二是按月、最长按季为周期的波段组合；三则是以日或周为周期的日间组合，让交易新人尽快在大量的交易选择中培养交易感觉，迅速成长。无论是个人培养还是策略，都是为了抓住每个能够赚钱的机会，为所在机构创造价值。

努力终归会有回报。近年来该团队先后培养出了六位主管，被内部一同事戏称为“黄埔军校”。2007-2013年，每年都盈利丰厚。即便是在血流成河的2013年大熊市中，也取得了领先中债指数10个百分点的傲人成绩。

**是非成败都是宝**

每个交易员的交易人生都必定有欢笑和泪水，每一次流泪都可能为下次的欢笑埋下注脚。翟晨曦说，“我非常珍惜每次亏损带来的教训，赢要想想为什么，输也要想想为什么...2011年上了一课，所以让我躲过了2013年”。

2011年的教训让她刻骨铭心。当时历经流动性紧张和信用事件爆发后，传统的对冲操作策略失去效用，双方向价格下跌让组合管理人如鲠在喉。

事后她总结出的教训有两点：一是所有交易员，尤其是大敞口的交易员，永远不要轻易把最后一颗子弹打光；二则是利率衍生品可以对冲利率风险，但却无法对冲信用风险。所有对冲都要动态看待，既要看组合头寸，也要关注底层各产品头寸。好的对冲助力基业长青，错误盲目的对冲就会成为“伦敦鲸”。

2011年四季度的大行情让全市场都喘了一口大气，而她将上述教训牢牢记在了心间。

市场的车轮缓缓地驶入2013年。这一年的市场情况与2011年高度相似，过往的教训帮助她在那年上演了精彩的“三大战役”。

第一战役发生在2013年4月底，债市监管风暴愈演愈烈，她认为会深刻影响行业格局，故选择总体减仓。

减仓后的现券头寸仍然可观。这时来到了5月底，依次发生了三个事件，让她有机会据此演绎出她目前为止都很满意的“第二战役”。

首先是央行选择重启央票；接着外管局出台了20号文打击非法套利；雪上加霜的是，时任美联储主席的伯南克首次给出适时退出QE(量化宽松)的信号后，资金开始从新兴市场回流发达经济体。内收外流中，她注意到货币市场利率连续三天维持在高位，给出了拐点向上的价格信号。

此时爱读书的翟晨曦想起了央行货币政策司副司长孙国峰在《第一排》大作中提到的央行结构型流动性短缺的管理思路。于是定下大方向：债券能减(仓)多少减多少，IRS能pay(付固息债收浮息债)多少就pay多少...自此，业界经典案例库又见新章。

此时她已敏感地意识到这是货币政策调整的开始，而非结束，银行的资产负债和流动性管理因资金困局都在发生在深刻的变化。于是，在6月底，市场难得好转数天时，她们选择进一步拉短组合久期。至此，三大战役结束。

总结三大战役的经验时，翟晨曦讲到，其实市场的政策、利率信号早给出过交易提示，只需要据此调整。交易较量的是领先的市场判断力，唯有做leader(引领者)，而非做follower(跟随者)。

由此，我们不难看出，勤奋和博学对交易员基本修养的重要性。

**今年遗珠何处寻**

去年的常胜将军在今年又作何想呢？翟晨曦表示，今年的市场复杂性更甚，交易策略总是应时而变，当前最好的交易策略是，坐拥高等级短久期信用债，逢机会建仓中长期利率债。

在外部发达经济体复苏的大背景下，国内进一步进行汇率改革加大了局面的复杂性。因为汇改可能引发全球头寸的调整，预期管理挑战加大。

管理层能否在这重重迷雾中带领中国向前，当前债市最大的分歧在于对政策预期的不确定性。翟晨曦也认为，这是今年大局的牛耳所在，即管理框架和节奏。管理层若有足够的智慧抓住节奏，则将无往不利；若没有踩好，则恐怕会重蹈去年年中的覆辙。

作为一个在市场化改革市场夹缝中存活得很好的交易员，你会发现，翟晨曦对环境的每一丝改善都赞扬多多。她表示，从去年年中管理层的操作到今年的些许改变与调整来看，她很愿意相信管理层的大智慧，能够带领这个市场走得更加平稳。

她不排除中国在二季度末三季度初下调法定存款准备金率的可能性，但认为当前操作就显性放松可能为时过早。

这种判断来源于其对基本面和政策面的基本判断。她认为，当前已从去年全面收紧货币、去杠杆的第一阶段，演化至今年总体货币平衡、以结构型去杠杆、防风险为主的第二阶段。故当前的重点是在去杠杆的过程中，如何防风险，避免信用风险由点爆发展成局部或系统性风险。因此，当前货币政策再大幅挤压式收紧的概率减小，去杠杆主要通过行业监管政策指导为主。

为什么如此坚信管理层可能完成这种高难度的布局？那是因为管理层有两大工具在手，一是高额的法定存款准备金比率；还有就是同样惊人的外汇储备。调控得当，她认为管理层完全可以hold住全场。

在公开市场操作上，她判断政策工具的节奏将是：适度调减正回购规模，适度缩减正回购期限，停止正回购操作，开始逆回购操作。此判断的前两步已被证实，上述的行业监管政策控同业亦在进行中。

与之相随的判断是，今年的货币市场将总体趋于平稳，利率中枢低于去年。她判断基准七天质押式回购加权利率均值80%的概率在4.3%以下，大概率在4.0%以下。进而年初那波IRS大幅向下的行情就不足为奇。

现券交易策略上，是利率品和高等级信用品的机会，低等级信用品需要先经历风雨才能见彩虹。预计利率债收益率会波动向下，而曲线则会走平，尤其是国债。因为国债曲线的年初剧烈走陡，主要受海外套利买盘推动，汇率翻盘后，五年以内的国债中短端游戏规则回归了。

而交易员需要做的，就是要跟上今年的节奏，而不要还活在去年里。

**交易理想是种病**

能做事、会做人的翟晨曦在她的盛年时期选择了离开，留给外人太多的惊异。

而熟悉她的人却没有太意外。而她自己的回答也说明她似在熟人眼中一样的清澈。她说，“我对打造所谓的职业人生，的确有比较明确的目的性，我希望我自己是专业性的、技术性的人才，创业更适合自己。”

这与她一同事的揣测不谋而合。该同事表示，大家都认定翟晨曦是一个适合并擅长做交易的人才，虽然她在老东家的职业前途光明一片，但职位的晋升或也意味着她要稍远离她所钟爱的交易岗位。

这是一个很早就知道自己想要什么的人。高考录取的时候就坚持要读金融学，放弃了北大的专业调剂，以全校第一高分入读中南大学。学生时代横扫一切有可能属于学生的荣誉。

“交易这个东西对我来讲，已经融入血液里了，我很爱他，非常喜欢。在交易处这七年，每一天都感觉活得很开心，很充实，原因在于交易给了我的人生很丰富的一面，进步神速的一面。”一次闲谈中她如是说。

这是一个为了梦想不怕辛苦的女子，她同事说她超越了“女汉子”所能。2008年获得CFA资格(美国特许金融分析师),考取之前的三个五一假期她从来没出去游玩过，都在闭关苦读；从投资局转岗到资金局，也是为能满足她天天进步的想法；之后在繁忙的工作、家务之余读了博士、博士后。她的国债期货是在女儿睡觉后补学的，期货资格是靠飞行旅途中温书考取的。

对于女儿，她引述了主持人杨澜的话称，“想做好的父母，就做儿女最好的榜样”。这也就意味着事业上是要冲的，独立健康的人生，要活给孩子看。每个人都要有自己爱和适合的职业。当然，她也很注重提高工作效率，把工作以外的时间给家人、给更多需要帮助的人。“事业和生活两不误”是很多熟人对她的评价。

就是此性情中人，离开时有太多的不舍与感恩。“但凡说我我有一点点的能力，全都是CDB(国家开发银行)赋予的，全都是CDB这个平台、CDB这些领导、同事给的，我从来没觉得这是我一个人创造的，不是，我由衷地觉得...离开需要决心和勇气”。

**对冲时代逐梦术**

翟晨曦认为，中国在慢慢进入对冲时代。对冲时代挑战很大，既可能带来很大盈利，也可能带来风险。

“想做一个持续赚钱的人，或者一个持续赚钱的团队，你必须牛市时候赚大钱，通过对冲品做杠杆；熊市的时候赚小钱，通过对冲品hedge风险。对冲是一门学问，”她说。

她分享了对市场大势变化的判断。她认为，金融改革的趋势不可阻挡，要顺应潮流，做市场化的业务；市场化后，金融机构可能在完全新的平台去竞争。

传统的框架要调整，传统的市场格局也会变化。这个时代中，金融混业日益明显，银行的优势地位可能会有所削弱；券商需要从被动投资更加转向主动管理，做跨市场套利；而阳光私募机构和资管部门，有望追随股票私募的脚步，致力于为高净值客户做财富管理，大有可为。

如何做一个好的交易员，她反复强调过人的作用。她强调，交易的人要专注，态度要认真，要不断学习，有正直的品性，要尊重市场和所有交易对手。

她还有过进一步的阐述。她说做人，做一个合格的交易主管，有好的机会，首先想到的是身边的别人。有成绩是大家的，为难的事是主管的责任，跟你在一起才很有安全感、归属感。

浏览翟晨曦的简历，你会发现她参与了很多的创新。她说这是lucky，但大家都知道未竟然。她参与过中国第一单ABS(资产支持证券)产品的创设，开创过中票和CRM(信用风险缓释工具)的首批报价，参与过与住建部的中国住房金融体系研究…

“国开行曾经拥有一个非常优秀的交易团队，拥有一批勤奋好学、积极进取、事业心强的年轻人。晨曦是其中一位优秀代表。”翟晨曦的一位领导称。

翟晨曦说，交易如人生，人生就是做选择做决定，交易也是。每天有无数笔交易要你去决定，而且市场马上就会告诉你是做对了还是错了，很客观，也很残忍。

离职后，翟晨曦的微信朋友圈写过这么一段话，“也许最美的风景并不在直路前方，而在经历拐点后的柳暗花明又一村”。希望她在下一阶段的交易人生中，给我们提供更好的故事。（完）

(审校 屈桂娟)

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