中国最高检对国家开发银行原监事长姚中民涉嫌受贿罪立案侦查

中国中央纪委监察部网站此前公布，姚中民违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，违反中央八项规定精神受到党纪处分后，仍不思悔改，顶风违纪；违反组织纪律，不向组织如实说明问题；违反廉洁纪律，收受礼金、礼品，搞权色、钱色交易；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。