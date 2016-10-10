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时事要闻 | 2016年 10月 10日 星期一 11:58 BJT

中国最高检对国家开发银行原监事长姚中民涉嫌受贿罪立案侦查

路透北京10月10日 - 中国最高人民检察院网站周一称，日前对国家开发银行原党委副书记、监事长姚中民以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

中国中央纪委监察部网站此前公布，姚中民违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，违反中央八项规定精神受到党纪处分后，仍不思悔改，顶风违纪；违反组织纪律，不向组织如实说明问题；违反廉洁纪律，收受礼金、礼品，搞权色、钱色交易；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

中纪委称，决定给予姚中民开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

刊登在中国经济网的简历显示，姚中民是高级经济师，硕士；1994年1月起任国家开发银行党组成员、副行长、纪检组组长；1998年3月起任国家开发银行党组副书记、副行长、纪检组组长；1998年6月起任国家开发银行党委副书记、副行长；2008年12月起任国家开发银行党委副书记、监事长。2006年5月当选为中国石化第三届董事会董事。（完）

(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)

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