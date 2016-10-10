中国最高检对国家开发银行原监事长姚中民涉嫌受贿罪立案侦查

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京10月10日 - 中国最高人民检察院网站周一称，日前对国家开发银行原党委副书记、监事长姚中民以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。
中国中央纪委监察部网站此前公布，姚中民违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，违反中央八项规定精神受到党纪处分后，仍不思悔改，顶风违纪；违反组织纪律，不向组织如实说明问题；违反廉洁纪律，收受礼金、礼品，搞权色、钱色交易；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。
中纪委称，决定给予姚中民开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
刊登在中国经济网的简历显示，姚中民是高级经济师，硕士；1994年1月起任国家开发银行党组成员、副行长、纪检组组长；1998年3月起任国家开发银行党组副书记、副行长、纪检组组长；1998年6月起任国家开发银行党委副书记、副行长；2008年12月起任国家开发银行党委副书记、监事长。2006年5月当选为中国石化第三届董事会董事。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)