中国CDS业务已正式获批 相关交易指引将于近期发布--消息

路透上海9月22日 - 两位消息人士周四透露，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）近日已正式审议通过了CRM（信用风险缓释工具）业务规则修订，这意味着从程序上而言，市场关注已久的CDS（信用违约互换）有望很快面世。

他们并表示，NAFMII已通知参与机构做好准备，并将于近期发布相关交易指引。

“CDS已经正式获批了，相关交易指引将很快发布。”一消息人士称。

路透6月曾报导，交易商协会金融衍生品专业委员会审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS（信用违约互换）和CLN（信用联结票据）的业务指引。

路透已就上述消息致电交易商协会，但其暂未予以回应。

CDS指交易双方达成的，约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，由信用保护卖方就约定的一个或多个参考实体向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约，属于合约类信用风险缓释工具。

交易商协会2010年推出的CRM规则填补了中国信用衍生产品市场的空白，在这一规则下，推出了盯住单一标的债券的信用风险缓释合约（CRMA）及信用风险缓释凭证（CRMW）两个产品。但因此后中国信用债鲜有实质性违约的发生，该项产品渐被市场所淡忘。

不过随着经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团等多个违约案例出现。除已有债券违约的广西有色集团近日被宣告破产外，媒体报导债券连续违约的东北特钢亦可能实施破产重整。(完)