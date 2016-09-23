中国交易商协会发布信用违约互换和信用联结票据业务指引

路透上海9月23日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周五正式发布信用违约互换（CDS）和信用联结票据（CLN）业务指引，并同时发布了修订后的CRM（信用风险缓释工具）相关业务规则，这预示着酝酿多时的CDS推出在即。

公告证实了路透此前的报导。路透周四引述两位消息人士透露，交易商协会近日已正式审议通过了CRM业务规则修订，这意味着从程序上而言，市场关注已久的CDS有望很快面世。

信用违约互换业务指引显示，信用风险缓释工具业务参与者（简称参与者）开展信用违约互换交易时应确定参考实体（包括但不限于企业、公司、合伙、主权国家或国际多边机构），并应根据债务种类和债务特征等债务确定方法确定受保护的债务范围。

而在现阶段，非金融企业参考实体的债务种类限定于在交易商协会注册发行的非金融企业债务融资工具，交易商协会金融衍生品专业委员会将根据市场发展需要逐步扩大债务种类的范围。

CDS指交易双方达成的，约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，由信用保护卖方就约定的一个或多个参考实体向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约，属于合约类信用风险缓释工具。

CLN指由创设机构向投资人创设，投资人的投资回报与参考实体信用状况挂钩的附有现金担保的信用衍生产品，属于一种凭证类信用风险缓释工具。

交易商协会2010年推出的CRM规则填补了中国信用衍生产品市场的空白，在这一规则下，推出了盯住单一标的债券的信用风险缓释合约（CRMA）及信用风险缓释凭证（CRMW）两个产品。但因此后中国信用债鲜有实质性违约的发生，该项产品渐被市场所淡忘。

不过随着经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团等多个违约案例出现。除已有债券违约的广西有色集团近日被宣告破产外，媒体报导债券连续违约的东北特钢亦可能实施破产重整。(完)

参看相关细节，请点选银行间市场交易商协会网站 here