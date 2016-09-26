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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 17:41 BJT

光大银行获中央汇金增持H股 涉资近2500万港元

路透香港9月26日 - 香港联交所资料显示，中央汇金投资公司本月中在场内买入675.5万股光大银行(6818.HK)(601818.SS)H股，涉资2,479万港元。

据联交所最新的权益披露资料，中央汇金于9月14日在场内买入该批光大银行H股，买入最高价为每股3.68港元，平均价3.67港元。光大银行H股当天最低及最高分别报3.63港元及3.68港元，收盘报3.66港元。

经过这次增持后，中央汇金持有光大银行股比例由原来的84.95%升至85.05%。

光大银行H股周一收低2.13%，报3.68港元；其A股则收跌1.85%，报3.73元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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