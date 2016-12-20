消息人士称中国华信能源就收购阿联酋陆地油田权益进行深入谈判

路透北京/迪拜12月19日 - 据两名熟悉情况的业内消息人士周一称，民营企业中国华信能源正在就收购阿联酋(阿拉伯联合大公国)陆地油田为期40年的开发权益进行深入谈判。

其中一位消息人士说，华信能源正在与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)展开讨论，试图收购阿布扎比陆地石油公司(ADCO)的10%权益。ADCO运营的陆地石油特许权拥有200-300亿桶油当量的总资源。

消息人士还称，目前还不清楚华信能源最终能获得多少权益，不过估计10%的权益大约需要22亿美元。

ADNOC周六称，已与英国石油巨头BP签署一项协议，以22亿美元出售ADCO的10%权益。

消息人士称，ADNOC同时也在与来自中国、印度和韩国的亚洲公司以及壳牌(Shell)(RDSa.L)和挪威国家石油公司(Statoil)(STL.OL)等欧洲企业洽谈开采权出售事宜。

ADNOC发言人称：“至于12%余下的ADCO陆上石油开采权，也在同多家国际合作方进行磋商。”ADNOC持有60%的开采权。

CEFC发言人表示不能立即置评。

ADCO开采权中包括Bab、Bu Hasa、Shah和Asab油田，日产石油160万桶，预计从2017年开始日产量可达到180万桶。根据路透调查，阿联酋11月产量为310万桶/日。(完)