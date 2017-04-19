中国应对资管实施穿透式监管 建立统计监测框架--央行官员

路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。

《中国金融》杂志官方微信周二刊载该文指出，近年来，中国出现的系统性风险隐患，基本上都与资产管理业务无序扩张有关。为更好实施穿透监管，应加快建立便于穿透式监管的资产管理产品统计监测框架；向下穿透核查底层资产、向上穿透核查最终投资者应同时进行。

“近年来，在资产管理市场出现了一些具有典型跨市场、跨行业特征的新业务模式，”他称，“从其资金来源和最终投向来看，明显突破了市场准入、投资范围、资本约束、杠杆限制性等监管要求，极易引发跨行业、跨市场风险传递。”

他并举例道，在2015年股市异常波动中，杠杆资金特别是场外配资直接助推了股市暴涨暴跌。而场外配资来源复杂，既来自银证保和信托的结构化产品，也来自P2P等互联网金融渠道，且经过多个通道和多层嵌套，各管一段的监管机构无一能“穿透”场外配资的全过程，无法掌握资金规模、杠杆率等核心监管指标。

在保险领域，也存在部分保险机构关联交易频繁，资金来源和资金运用不透明等问题，如宝能系杠杆收购万科(000002.SZ)股份，其资金来自名义自有资金、保险资金、银行理财资金和券商资金等多种渠道，并使用了多重杠杆。

此外，资产管理领域通道业务、产品嵌套盛行。在券商资管、基金公司及子公司专户、私募基金产品中，超过60%为银行理财资金的“通道”和嵌套业务。

“这些通道和嵌套产品，有的是为了延长资金链条，规避监管部门对底层资产的核查，将资金投向资质较差、无法通过正规渠道申请到贷款的企业，或者是房地产、地方政府融资平台和‘两高一剩’等限制性行业，而更多的则是为了规避200人上限及合格投资者要求以及投资范围约束。”文章称。

**建立资管统计监测框架，上下同时穿透**

苟文均指出，虽然当前业内对资产管理业务实施穿透式监管已达成广泛共识，但仍面临体制机制方面的挑战，包括分业分段式监管难以实现对资管业务的协调性和整体性监管；金融基础设施的分散式建设和管理，在技术层面上限制了穿透式监管；以及对金融控股公司监管缺乏明确的制度安排。

“资产管理产品嵌套多、跨界多、链条长，穿透监管难度较大，在现行金融监管框架下，除统一监管标准、消除监管套利动力外，还需要加强有关制度建设。”他称。

在建立资管产品统计监测框架方面，他建议借鉴国际LEI(全球法人机构识别编码)经验，研究制定资产管理产品代码唯一的统计标准，统一产品标准、代码、信息分类、数据定义和数据格式，逐只产品统计基本信息、募集信息、资产负债信息和终止信息，实现逐层识别。

同时，建立统一的资产管理产品信息登记系统，直接全面收集各金融机构资产管理产品的发行和交易数据，实现资金链全流程的监测统计。

在穿透方向上，他强调向下穿透核查底层资产与向上穿透核查最终投资者应同时进行。

其中，向下穿透包括：按底层资产的业务属性统一资本约束要求，抑制银行通过理财资金嵌套其他资产管理产品实现信贷“出表”；对投资非标准化商业银行信贷资产的资管业务作出禁止性规定，对投资信贷资产收益权的也要根据实际情况提出负面清单；对已经投资但实际承担风险的类信贷资产业务，应纳入金融机构合并财务报表，进行风险加权资产的计量和资本计提等。

向上穿透包括：区分各类资产管理产品的公募或私募性质，按照产品与投资者相匹配原则，制定统一适用的投资者适当性要求；应对各类资产管理产品的合格投资者人数进行穿透核查，严禁通过多层嵌套或拆分产品等方式突破投资者适当性要求等。

对金融机构特别是金融集团的关联方之间的资金往来进行穿透核查，防止金融机构利用资产管理产品与关联方进行不正当交易、利益输送、内幕交易和市场操纵等行为。

在核算各类资管产品整体杠杆水平方面，对权益类、债券类、混合类资产管理产品，应在统一其结构化杠杆和负债杠杆监管标准的基础上，对整体杠杆水平进行穿透核算，防止通过多层嵌套以及质押回购等方式层层加杠杆的行为；严格规范优先劣后结构化设计的资产管理产品，防止成为价格操纵、杠杆收购和利益输送的工具。

此外，还应穿透识别股权债权交易的资金来源和资金运用，防范资产管理产品中不当关联交易，对金融机构特别是金融集团的关联方之间的资金往来进行穿透核查。

中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透2月援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件称，对资产管理业务的多层嵌套、杠杆不清、套利频繁等重点问题统一标准规制，减少存量风险，控制增量风险，并坚持宏观审慎管理与微观审慎监管相结合、机构接管与功能监管相结合的监管理念。（完）