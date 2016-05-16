中国央行摸底银行不良贷款真实性 重点关注有无隐藏不良--消息

路透上海5月16日 - 中国央行正努力平衡货币政策支持稳增长和防范金融风险的双重目标。两位消息人士周一透露，央行金融稳定局正在摸底评估银行业不良贷款的真实性，查正常类和关注类贷款中有无隐藏不良资产以及是否存在行政性干预等情况。

“主要摸底银行资产质量分类是否真实，有没有行政干预，将问题资产从表内偷挪至表外，以及调整还款计划是否合理等，”一消息人士表示，是次摸底从4月下旬持续到5月底，央行地方分行金融稳定处会抽查和现场检查，出具评估报告，并要求自查整改，各地应该是必须要摸底一家政策性银行。

他并称，是否存在行政性干预对政策性银行来说“很为难”，因大多项目是以政府融资平台和公共基础设施建设为主，合作方基本上是政府或其子公司，“项目出现还款能力不足，拉上政府调整还款计划做展期，不降为不良贷款的情况肯定存在啊，这算政府干预吧。”

另一位接近央行的消息人士表示，经济发展前景不乐观导致银行隐藏不良资产成为隐忧，一方面央行力推的宏观审慎监管框架着眼于整个金融体系的稳定，另一方面防风险工作操之过急增加经济下行压力，所以从监管的角度，需要及时真实了解银行资产质量的风险敞口，以防范和缓释风险。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其评论。

中国央行一季度货币政策执行报告指出，下一阶段货币政策操作思路的重要一环是完善宏观审慎政策框架，有效防范和化解系统性金融风险，切实维护金融体系稳定；进一步加强金融风险监测和重点领域风险排查，关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险。

中国银监会数据显示，一季度末，商业银行不良贷款继续双升，不良贷款余额13,921亿元人民币，较上季末增加1,177亿元，不良贷款率1.75%，较上季末升0.07个百分点；商业银行正常贷款余额78.3万亿元，其中正常类贷款余额75.1万亿元，关注类贷款余额3.2万亿元。（完）