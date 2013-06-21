中国央行要求商业银行加强流动性管理 改变宽松预期

* 央行要求银行改变流动性永远宽松的预期

* 下一步货币政策既不会宽松，也不会收紧

* 大型银行要发挥好市场稳定器作用

* 系统性风险央行将给予支持

* 未来经济的问题不能寄希望于扩张政策解决

路透北京/香港6月21日 - 数位消息人士周五表示，中国央行要求商业银行加强流动性管理，改变流动性永远宽松的预期。并表示下一步稳健的货币政策不会变，既不会宽松，也不会收紧。

消息人士称，央行于本周二召开了货币信贷形势分析会议，表示商业银行应正确把握好未来宏观政策，未来经济中的问题已不能寄希望于扩张政策解决。同时，要求大型银行发挥好市场稳定器作用。

“（央行表示）一些重大突发性问题及时向央行汇报，如果因资金调度带来的清算问题，可以提起报到央行货信部门协调解决。总之，只要是系统性风险，只要银行各方面工作到了位，央行是会给予支持的。”一位来自银行的知情人士对路透称。

海通证券最新发布的报告表示，传闻周四下午央行窗口指导大行投放资金，而且央行拥有SLO(公开市场短期流动性调节工具)和逆回购等多样工具，维稳货币利率责无旁贷，因而未来市场资金应有改善可能。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善。银行间资金市场周四早盘更是空前恶化，主要回购利率创下新高。不过尾盘时段略有好转，因有传闻称央行给予了定向扶助。

消息人士并表示，央行称下一步金融系统的工作将着重围绕“稳定政策、优化结构、提升服务、防范风险、深化改革”五个方面展开。

“央行传递出的信息很明确，就是政策要保持稳定，不会陡然转向。”一位来自国有大行的消息人士说。

央行对上述消息未立即给予置评。

中国国务院周三召开常务会议就称，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好；优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级。

**促银行降杠杆、控信贷**

面对紧绷的银行间资金面在本周陷入空前惨烈的境地，中国央行坚决不伸出援手，并两次抛出小规模央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。分析人士普遍相信，央行的核心目标应是指向金融机构降杠杆，促使银行在信贷，融资扩张上更为谨慎，有利于控制中长期金融风险。

消息人士还援引央行有关官员在是次会议上表示，前一阶段部分银行对宽松的流动性盲目乐观，对6月将出现的一系列影响流动性的因素估计不足，如准备金补缴、税款清缴、假日现金投放、补充外汇头寸及外企分红派息、贷款多增等，措施不到位。

而一些大行未发挥市场一级交易商应有的作用，导致货币市场价格大幅波动。另外，一些银行长期从事大规模的同业批发业务，期限错配相当高，给流动性管理带来较大压力。

贷款增速过于迅猛，也是央行担心的主要问题之一。央行称，一些银行认为政府会在经济下行过程中出台扩张性政策，提前布局占位。

此前国内媒体援引权威人士透露，6月1-9日，四大国有商业银行信贷量合计2,170亿元人民币，已超过其5月全月投放量，但存款状况却不乐观。

数据显示，过去五个月商业银行信用膨胀非常厉害，社会融资规模同比多增3万亿元。此外，中国5月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，远高于13%的政府目标。

中国银监会主席尚福林日前也表示，要注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。（完）

(发稿 路透中文部)

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