中国金融机构大额和可疑交易管理新规出炉 现金交易报告标准降至5万

路透北京12月30日 - 中国人民银行周五发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。

央行网站刊登答记者问指出，管理办法明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。

同时，新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。另外，需要说明的是，按照《管理办法》，人民银行可以根据工作需要调整大额交易报告标准。

央行给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。

管理办法规定，对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告。

比如，自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的，办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。

“综合考虑，《管理办法》对自然人客户大额跨境转账交易报告标准确定为‘人民币20万元以上’，可以加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险。”央行称。

央行规定，金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应在五个工作日内提交报告。（完）

更多细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)