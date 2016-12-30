中国金融机构大额和可疑交易管理新规出炉 现金交易报告标准降至5万

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京12月30日 - 中国人民银行周五发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。
央行网站刊登答记者问指出，管理办法明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。
同时，新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。另外，需要说明的是，按照《管理办法》，人民银行可以根据工作需要调整大额交易报告标准。
央行给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。
管理办法规定，对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告。
比如，自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的，办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。
“综合考虑，《管理办法》对自然人客户大额跨境转账交易报告标准确定为‘人民币20万元以上’，可以加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险。”央行称。
央行规定，金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应在五个工作日内提交报告。（完）
更多细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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