中国央行对京沪两地比特币交易平台开展现场检查 涉反洗钱制度落实等

路透上海1月11日 - 中国人民银行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查。央行上海总部周三宣布，为防范化解比特币、莱特币等市场风险，央行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组，今日对比特币中国开展现场检查，重点检查内容包括反洗钱制度落实等。

中国央行营业管理部网站今日亦宣布，其与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，今日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

央行上海总部网站称，此次联合检查组将重点检查比特币中国是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；反洗钱制度落实情况；资金安全隐患等。

上周五，央行上海总部已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。

比特币在两周内大涨逾40%，上周三更攀至三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元；但上周四即暴跌至885.41美元，跌幅逾20%。目前比特币报价为911.19美元。（完）