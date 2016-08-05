中国央行报告：英国脱欧形势尚不明朗 需密切观察脱欧影响

- 路透北京8月5日 - 中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告，在专栏中表示，英国公投脱欧以来，中国股市、债市、汇市运行总体平稳。由于与脱欧相关的下一步形势尚不明朗，准确评估脱欧的影响还需时日，需要密切观察。

以下是该专栏《英国脱欧公投的影响分析》的全文：

2016年6月24日英国脱欧公投结果出炉，51.9%的选票支持英国退出欧盟，投票率近75%。金融市场对此反应剧烈，全球股市暴跌，欧洲银行股持续下跌，美国、德国等债券收益率下降，受避险资金推动，日元、美元、瑞郎显着升值，英镑、欧元大幅贬值。为平复市场情绪，主要央行和国际组织纷纷表态已做好应对准备，国际组织也公开承诺将给予必要支持。

8月4日，英格兰银行7年来首次降息，并扩大量化宽松规模，以应对脱欧带来的不确定性对经济金融的可能影响。作为重大的政治经济“黑天鹅”事件，英国脱欧的影响正在并将继续显现。

英国脱欧看起来是“黑天鹅”事件，其实背后早有渊源。英国与欧洲大陆的关系总体比较微妙，近年来欧盟移民的快速增长和随之而来的福利负担、欧洲难民潮和跨国恐怖主义活动的蔓延以及欧债危机后欧盟经济持续低迷等，使部分英国民众感觉英国受到了拖累，催生了公投的萌芽。

英国脱欧的影响很大程度上取决于采取何种退出模式、在多大程度上利用欧盟单一市场。由于脱欧无先例可循，在脱欧程序和脱欧后的英欧经贸关系上存在较多的不确定性。从与欧盟单一市场融合程度来看，未来英国与欧盟可能的关系模式大致可分为欧洲经济区模式（即“挪威”模式）、双边协议模式（即“瑞士模式”）、自贸区模式（类似于加拿大与欧盟之间尚未生效的自贸区安排）、关税同盟模式（即“土耳其”模式）以及WTO模式等五种，融合程度是递减的；也不排除会开辟一种新的模式，达成新的协议。由于涉及经济体众多，相关程序复杂，在短时间内完成相关谈判、重塑经贸关系殊为不易。

脱欧首先对英国产生直接的影响。一方面，英国在政治、经济、金融上均面临挑战。此次公投中，苏格兰和北爱尔兰均支持留欧，英国国内意见存在分歧；外部则面临一系列制度、关系的重建。7月5日英格兰银行发布《金融稳定报告》，指出脱欧公投后，来自经常帐户赤字、商业地产市场、家庭债务、经济发展不确定性、金融市场脆弱性等渠道的风险有可能逐步显现。

此外，由于金融服务是英国经济的重要支柱行业，各方尤其关注脱欧对英国尤其是伦敦金融中心地位的影响，包括脱欧后英国能否获得本地公司为欧盟服务的通行，伦敦的欧元交易中心地位能否保持等。IMF在2016年6月预测，乐观情况下，脱欧将使2018年英国GDP较未脱欧情形缩减1.3%；极端情况下，脱欧将使2018年英国GDP比未脱欧情形缩减5.2%。另一方面，脱欧给英国一定的自由度，或可采取更加灵活的货币和财政政策，并推出更有利的税收、准入、人才流动等制度安排；同时，如果英国能更好地重塑与其他经济体的经贸关系，也有利于促进英国经济金融的发展。

英国脱欧对世界经济产生较大的溢出效应。对欧盟而言，英国脱欧对其经济实力和政治影响力产生一定影响，欧洲银行业的风险有所上升，欧盟经济复苏压力加大。对全球而言，英国脱欧造成了金融市场动荡，其在一定程度上是“去全球化”思潮的反映，加大了全球经济下行风险和未来的不确定性。IMF在2016年6月预测，乐观情况下，欧盟其余国家GDP比未脱欧情形缩减0.2%-0.5%，全球GDP比未脱欧情形缩减0-0.2%；极端情况下溢出效应更大。

也有分析认为，英国脱欧对不同地区、不同经济体的影响存在差异，有挑战也有机遇。英国公投脱欧以来，中国股市、债市、汇市运行总体平稳。由于与脱欧相关的下一步形势尚不明朗，准确评估脱欧的影响还需时日，需要密切观察，保持警惕，进一步加强与有关央行、货币当局以及主要国际金融组织的政策沟通和协调，做好应对准备。（完）