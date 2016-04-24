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中国财经 | 2016年 4月 25日 星期一 07:14 BJT

中国央行副行长称金融机构面临的信贷风险在加剧

路透北京4月24日 - 上海证券报报道称，中国央行副行长陈雨露周日表示，金融机构面临日益严峻的信贷风险。

该报援引陈雨露讲话称，影响金融市场稳定的因素也在抬头，尤其随着中国经济继续面临下行压力。

据报道，他还表示，中国人民银行寻求改善货币政策框架，填补监管漏洞。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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