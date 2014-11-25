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中国财经 | 2014年 11月 26日 星期三 07:18 BJT

陈雨露：央行将等待四季度数据再考虑是否进一步降息

路透北京11月25日 - 中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。

陈雨露称周五的降息不代表货币政策的转变。(完)

(编译 田建华; 审校)

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