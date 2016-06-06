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中国财经 | 2016年 6月 6日 星期一 17:53 BJT

中国央行降低个人投资人大额存单认购起点金额至“不低于20万元”

路透北京6月6日 - 中国央行周一称，将《大额存单管理暂行办法》第六条内容“个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元”修改为“不低于20万元”，并自6月6日起施行。

央行网站发布的公告称，此举可推进大额存单业务发展，拓宽个人金融资产投资渠道，增强商业银行主动负债能力。

央行研究局此前发布报告称，将鼓励发行大额存单和资产证券化，提高银行负债与资产的市场化程度，扩大市场化定价范围。（完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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