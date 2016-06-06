中国央行降低个人投资人大额存单认购起点金额至“不低于20万元”

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京6月6日 - 中国央行周一称，将《大额存单管理暂行办法》第六条内容“个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元”修改为“不低于20万元”，并自6月6日起施行。
央行网站发布的公告称，此举可推进大额存单业务发展，拓宽个人金融资产投资渠道，增强商业银行主动负债能力。
央行研究局此前发布报告称，将鼓励发行大额存单和资产证券化，提高银行负债与资产的市场化程度，扩大市场化定价范围。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。