中国4月央行口径外汇占款减少543.95亿元人民币--央行

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌

路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。