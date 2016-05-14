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中国财经 | 2016年 5月 14日 星期六 15:14 BJT

中国4月央行口径外汇占款减少543.95亿元人民币--央行

路透上海5月14日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，4月末中央银行口径外汇占款余额为237,821.82亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少543.95亿元人民币。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2016年4月 -543.95

2016年3月 -1,447.6

2016年2月 -2,278.83

2016年1月 -6,445.38

2015年12月 -7,082.13

2015年11月 -3,158.02

2015年10月 533.37

2015年9月 -2,641.42

2015年8月 -3,183.51

2015年7月 -3,080.08

2015年6月 -172.51

2015年5月 -379.5

2015年4月 -459.42

(完)

(发稿 路透中文部)

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