中国央行草拟强化金融资管新规 统一监管促逐步有序打破刚兑

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月22日 - 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。
市场人士表示，央行正在草拟关于规范金融机构资产管理业务的相关文件，并已向银监会、保监会、证监会等部委征求意见，但其中相关条款迈出的步子很大，未来可能面临监管部门间的博弈，讨论空间较大，而大方向是拉平资管机构的水位，抹平监管套利空间。
央行草拟中的规范金融机构资产管理业务指导意见指出，当前各类资管产品中均存在刚性兑付问题，这造成信用风险在银行体系累积，金融机构应逐步有序打破刚兑。
“资产管理业务是影子银行的重要组成部分，仅靠微观审慎监管不能有效防控可能形成的系统性风险，要强化宏观审慎管理，建立资产管理业务等影子银行活动的宏观审慎政策框架，完善政策工具。”意见称。
该指导意见指出，资产管理业务是金融机构的表外业务，本质是“受人之托，代人理财”，收益和风险均由投资者享有和承担，金融机构不得开展表内资产管理业务，不得承诺保本保收益。
而实践中各类资管产品都存在一定的刚性兑付问题，其中，银行的保本型理财产品较为突出，导致实质属于银行负债的理财资金却被移至表外，不计提资本和风险拨备。即使采用浮动收益率的资管产品，一旦出现投资损失，银行业往往以自有资金或资金池资金保证兑付。
央行草拟的意见并认为，这不仅造成信用风险在银行体系累积，也抬高了无风险收益率水平，扭曲了资金价格，影响了金融市场配置效率。
“（金融机构）应当向投资者传递‘卖者尽责，买者自负’的理念，逐步有序打破刚性兑付。”意见指出。
在产品分类方面，意见将资管产品进行分为公募、私募两大类，并前瞻性设计了一种小额和面向合格投资者公开发行的小公募产品，允许依法豁免注册许可。
“小公募作为公募和私募之间的一种资金募集形式，有利于更好地满足实体经济的多层次投融资需要。”央行称，“待证券法作相应修改后，小公募产品除依法豁免公开发行的注册要求外，与公募产品的监管标准一致，不会催生新的监管套利。”
西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%。
而中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元，较上季末增长5.9%。（完）
(发稿 马蓉；审校 李文科/张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。