中国央行草拟强化金融资管新规 统一监管促逐步有序打破刚兑

2013年11月20日，上海浦东金融区，一名男子站在上升的扶梯上。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京2月22日 - 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。

市场人士表示，央行正在草拟关于规范金融机构资产管理业务的相关文件，并已向银监会、保监会、证监会等部委征求意见，但其中相关条款迈出的步子很大，未来可能面临监管部门间的博弈，讨论空间较大，而大方向是拉平资管机构的水位，抹平监管套利空间。

央行草拟中的规范金融机构资产管理业务指导意见指出，当前各类资管产品中均存在刚性兑付问题，这造成信用风险在银行体系累积，金融机构应逐步有序打破刚兑。

“资产管理业务是影子银行的重要组成部分，仅靠微观审慎监管不能有效防控可能形成的系统性风险，要强化宏观审慎管理，建立资产管理业务等影子银行活动的宏观审慎政策框架，完善政策工具。”意见称。

该指导意见指出，资产管理业务是金融机构的表外业务，本质是“受人之托，代人理财”，收益和风险均由投资者享有和承担，金融机构不得开展表内资产管理业务，不得承诺保本保收益。

而实践中各类资管产品都存在一定的刚性兑付问题，其中，银行的保本型理财产品较为突出，导致实质属于银行负债的理财资金却被移至表外，不计提资本和风险拨备。即使采用浮动收益率的资管产品，一旦出现投资损失，银行业往往以自有资金或资金池资金保证兑付。

央行草拟的意见并认为，这不仅造成信用风险在银行体系累积，也抬高了无风险收益率水平，扭曲了资金价格，影响了金融市场配置效率。

“（金融机构）应当向投资者传递‘卖者尽责，买者自负’的理念，逐步有序打破刚性兑付。”意见指出。

在产品分类方面，意见将资管产品进行分为公募、私募两大类，并前瞻性设计了一种小额和面向合格投资者公开发行的小公募产品，允许依法豁免注册许可。

“小公募作为公募和私募之间的一种资金募集形式，有利于更好地满足实体经济的多层次投融资需要。”央行称，“待证券法作相应修改后，小公募产品除依法豁免公开发行的注册要求外，与公募产品的监管标准一致，不会催生新的监管套利。”

西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%。

而中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元，较上季末增长5.9%。（完）