焦点：中国抑制资金空转初显效 但银行业扩表冲动不减风险暗涌

作者 马蓉

路透北京2月21日 - 中国央行日前提高金融市场利率主动“拆杠杆”，无疑将瓦解银行利用同业业务加杠杆套利的低息环境。监管层抑制资金空转的努力已初显成效，但在监管缺位的条件下，套利空间并未完全消失、叠加普遍存在的流动性接续压力，都让银行业尤其中小机构依然热衷于通过同业“任性冲规模”。

但中小机构投资风格彪悍、风控形同虚设，意味着同业业务暗藏的系统性风险不容小觑。作为2017年金融监管的“重头戏”，业内人士预期，对同业业务加强监管是必然的，但料不会“一棒子打死”刺破泡沫，而会合理疏导；同时作为银行盈利的重要板块，监管强化亦会带来产品及业务种类的创新，未来同业业态将日益丰富。

“（央行提高利率水平对同业理财）没影响，因为银行就是那么任性，还是要冲规模。”上海一家银行金融市场部人士称。

某券商资管人士亦表示，“现在同业理财还是发的不少，小行得冲规模、冲利润，没辙，...机构合作首先就看你的业务规模，如果存量小，人家是不跟你合作的，也是为了机构间的地位与信用。”

近两年来，同业存单及同业理财已成为中小银行资产负债表扩张“利器”，除用做正常的资金周转外，还衍生出多种套利模式，比较常见的有“同业存单-同业理财-同业存单”和“同业存单-同业理财-委外”两种套利链条。在加剧资金虚投空转的同时，亦抬高了金融杠杆，增加金融体系脆弱性。

安信证券固定收益部研究主管袁志辉指出，当前中小银行同业理财发行动力仍强有两方面原因，一是当前类似“同业存单-同业理财-委外”式套利空间只是收窄但并非消失；二是流动性需要，由于期限错配、杠杆存续等原因必须继续发行进行接续。

“对于第一个原因，要看套利空间的具体大小，以及银行自身的情况；第二个原因，那就是死了都要干，要活命，利率高完全没所谓。”他称，“整体看两种情况都有，目前市场在高位，肯定会延续一下的。”

事实上，几乎所有银行都会面临因期限错配而不得不滚动发行的现实，因理财产品期限大多为三个月和六个月，最长不超过一年；而配置的资产则多在一年以上，甚至三至五年。

在银行扩表的另一利器--同业存单方面，兴业证券上周五报告显示，1月中债登和上清所新增债券托管量约3,200亿元人民币，其中同业存单增幅2,900亿元，而新增存单的持有人主要是商业银行，广义基金增持规模非常有限，与以往广义基金持有比例与银行相当的情况明显不同。

“从存单的融资量以及持有人结构变化来看，银行维持甚至部分扩表的动力仍然存在。”报告称。

国泰君安在研报中坦言，这其实套的是央行低成本资金和市场收益率之间的利差，中小银行在传统信贷业务、传统金融市场业务盈利不足的情况下，非常热衷于这种套利；由于发行存单和理财产品并无规模制约，因此这一方式还能迅速扩大本行总资产和盈利，并且通过发行来扩展或挽留客户群体。

**政策预期偏紧，抑制资金空转初显效**

春节前后，中国央行相继提高中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）及逆回购利率，以期通过提高同业资金成本，达到金融去杠杆的目的。此举虽难打消机构扩规模的冲动，但监管加强和货币政策趋紧的预期已经让部分机构有所“忌惮”。

业内人士指出，近期同业存单价格随货币市场利率“水涨船高”，进一步压减金融机构内部融资套利空间，并已促使新增存单募集资金进入实体经济，抑制资金空转初显成效。

有上市股份行金融市场部人士表示，“有交易对手行（同业理财）价格比年底高了20-30bp，但大家好像也没有出钱去买的...可能觉得至少一季度资金市场会比较紧，价格提高也不会有大的影响。”

她并指出，同业业务的开展重视政策导向，今年预计监管层将在流动性方面加强管控，“不论（同业理财报价）涨成什么样，都会按各行的流动性来做和调整，不会因为特别好的价格就怎样，...我们会判断价格的顶，哪怕市场再高也不会做。”

数据显示，六个月同业存单发行利率已从春节长假后的4.2%升至目前的4.6%左右；而同期限同业理财报价当前在4.3%-4.9%的水平。

“现在还在发行四点几的同业存单的银行，后面对应的都是项目而不是投资同业理财，因为这部分利差已经很薄了。”成都农商行金融市场部总经理助理蔡小泽称，“主要是用于对接非标，这些项目的收益大概在5%-6%的水平，这样即便4%的成本也能够承受。”

据路透统计，截至2月20日，已有361家银行公布2017年同业存单发行计划，合计规模143,460亿元；而2016年共有507家银行公布同业存单发行计划，当年实际发行量为129,931亿元，较2015年的5.3万亿增长超过一倍。

**部分机构投资风格彪悍，操作风险需警惕**

去年末的债市风波，让市场目光聚焦在同业理财、同业存单爆发式增长背后的债市去杠杆问题。但在业内人士看来，实际操作中中小机构投资风格愈发彪悍、风控形同虚设才是真的风险。

“我觉得同业理财大家看到的更多是宏观层面的阴暗面，比如增加杠杆和市场泡沫等，比这个更可怕的是运作层面积累的操作风险，一旦爆发银行间的信用就没有了。”上述券商资管人士称。

他进一步指出，大多数情况下同业理财是委外或资管机构的产品，但一些小行不少同业理财的报价已经超过同期限资管机构发行产品的报价，如资管机构产品的报价在4.5%-5%，小行的同业理财报价远高于5%，底层资产收益可高达7%。

“他们寻找了大量的非标，投资的信用债评级也很低，但是创新风控模式，加个担保就可以投了。”他描述道。

不仅如此，有些发行同业理财的银行还会在底层资产清单上作假。如一些银行为使理财收益率达到市场认可的水平，其底层资产是“债券+非标”，但却报给购买同业理财的机构纯标准化的投资清单，以助购买行更容易通过内部的风控审核。

民生证券报告亦指出，资产清单发挥的实质性作用有限，原因之一就是为保证收益水平，同业理财发行方往往不会按照清单进行投资。

“（部分小行）底层资产压根就是假的，但很少能监控到。”前述券商资管人士称，“现在市场竞争的太厉害，机构的竞争力体现在无节操的风控底线上的，赚的是监管套利的钱。”

有券商银行业分析师对此表示赞同。他指出，由于银监会不直接管地方法人银行，而不同地方银监局监管风格各异，其在调研过程中发现，不少银监局监管较松，这种风格下中小银行的业务操作基本没得到相应的监管。

“一般情况下，每年初各地银监局会到银监会开会，强调今年的监管重点。”他称，“今年上海开始查同业了，预计今年是同业监管大年，不规范的同业行为料将得到规范。”

**同业业务“软着陆”**

同业业务快速扩张已成为金融加杠杆重要推手，而央行主动“拆杠杆”瓦解银行加杠杆套利的低利率环境只是第一步；未来，同业业务迅速扩张的另一重要因素--原本不受管控的同业存单及理财发行规模预计也将受到监管限制。

但考虑到其系统性风险较大，业内人士认为，监管层不会“一棒子打死”刺破泡沫，而是会“开一扇窗”合理疏导。

“央行在公开市场加息和债券市场的调整，其本身并不能有效去杠杆，...只要同业存单还在大量发，就还有套利的空间，就还会在适当的时候按照既有模式卷土重来。”蔡小泽称，“所以最有可能的，就是央行把同业存单这个点也控制起来，通过限制同业存单增速，实现有效去杠杆。”

财新网上周报导援引监管人士称，同业存单应包括在127号文约束之内，并作为银行自营负债纳入MPA考核的同业负债口径；但或采取“新老划断”原则，仅将增量部分纳入考核。

央行、银监会等五部委2014年联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》（“127号”文）规定，单家商业银行同业融入资金余额不得超过该银行负债总额的三分之一；在MPA考核办法中，同业负债占负债总额超过33%的机构，该项考核为零分。

实际上，当前同业业务已成为银行的重要业务板块，利润贡献度也正在赶超（或已赶超）传统的对公及零售业务；同时，其“轻资本”特征也成为银行转型的方向之所在。监管政策日趋严格，对同业业务将有何影响？

“（监管）不可能一棒子打死，...目前来讲，既要保证金融机构杠杆的泡沫别再长大，但也不能让它破，因为系统性风险还是比较大的。”蔡小泽指出。

另有上市股份行金融市场部人士表示，如果上述政策落地，不少上市股份行及城商行同业负债规模将超过监管红线，监管应会选择缓慢调整；当前其所在行已按照MPA考核要求管控理财规模。

“对于同业理财，以前只要有需要，钱就会出去，但现在还要过资产负债部，看他们判断流动性等指标才能定。”她称。

而对于未来同业业务的发展方向，上述股份行人士认为，应该还会有创新模式，各行也在探索过程中，监管料会在“关上一扇窗”的同时“打开另一扇窗”。

华创证券报告指出，监管的强化会带来新的产品和业务种类创新，未来或许会看到更多同业业态，如“表外投顾”的委外产品、类主动管理的通道业务等。（完）