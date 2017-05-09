中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文

路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。

央行网站刊登署名马骏等人的工作论文并称，股份制商业银行，而非通常认为的四大国有银行，在金融冲击传递网络中扮演着更为显着的角色；保险公司与一般商业银行的表现类似, 保险公司的特质性表现不明显。

“应进一步研究对系统性重要金融机构的识别策略，进一步认识金融市场政策干预的外溢效应和国际协作的必要性，并高度重视非银行金融机构对金融稳定的影响，”论文称。

文章指出，国际上主要金融监管机构对系统性重要金融机构的识别主要依赖于低频、相对变化较小的财务指标，这些财务指标分析法可能难以捕捉到金融机构在金融冲击传递网络中的动态时变特征，从而难以达到及时有效监管的目的。

论文的研究结论还认为，金融机构在金融冲击传递网络中所扮演的角色是随时间不断变化的，而非一成不变的；中国金融部门对全球主要经济体的金融部门，尤其是对日本金融部门，已经表现出了一定的影响力。

而金融机构在金融冲击传递网络中受到其它机构（部门）的影响程度（from）主要由宏观经济因素（尤其是货币相关因素）决定。

“中国金融部门与主要国际经济体金融部门间存在金融冲击的相互影响，一国对金融部门的政策干预可能对其它国家产生溢出效应。”论文称，“随着全球化程度的不断增强，部分大国对金融部门的政策干预需要更多考虑外溢效应以及国际协作的必要性。”（完）

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