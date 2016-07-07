（更正）中国央行再堵套利漏洞 扩大远期售汇征收风险准备金范围

（更正：内文第二段“周四”有误，应为“周三”）

路透北京7月6日 - 中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。

今年外围市场动荡不安，人民币汇率亦跌跌不休，周三人民币兑美元收盘价已跌至6.69关口。市场人士指出，此举属于跨境资本“奖入限出”举措的一部分，将推动离岸和在岸人民币外汇远期曲线将进一步靠近，有利于人民币汇率中长期维稳。

“央行此前已对境内金融机构开展此类业务，征收了准备金，...这一规定仅仅是根据形势的发展‘打补丁’。”兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委指出。

他称，央行此前已对境内金融机构开展此类业务，征收了准备金。此后，央行开始允许境外机构进入银行间市场，这些机构就可能代理客户进行衍生品交易，如果不视同内地机构、按同样标准征收准备金，境内外机构在交易中就会处于不平等地位，就存在监管套利的漏洞。

市场人士认为，此举在于堵住不想交境内准备金而利用境内外外汇市场价差获利的口子，也可以说是增加了境外银行在境内远期购汇的成本。

一些外资行交易员指出，这一规定的直接影响就是会对其在境内的购汇形成限制。

人民币兑美元即期周三较上日收盘价收贬逾200点，中间价亦大跌263点，均续创逾五年半新低。交易员称，中间价大幅调低与英镑和欧元走弱有关，目前人民币定价机制透明，若国际货币持续走弱拉升美元指数，则人民币对美元的跌势料将持续。

中国外汇交易中心周三称，将加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理，自8月15日起，银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，应按月对其上一月平盘额交纳20%的外汇风险准备金，准备金利率为零。

中国央行去年8月31日下发通知，从2015年10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

央行去年9月发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。（完）

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