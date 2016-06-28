中国央行：个人购汇政策没变化 尚未对境内居民个人项开放境外投资

新闻稿称，根据现行外汇管理政策规定，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化，仍按以下规定办理：个人购汇并汇出境外当年累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。