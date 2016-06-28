中国央行：个人购汇政策没变化 尚未对境内居民个人项开放境外投资

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 中国央行网站周二援引中国外汇管理局上海市分局称，个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人项下开放境外投资。
央行新闻稿指出，近日有媒体报道称外汇局上海市分局“叫停个人投资购汇”，相关报道不实。
新闻稿称，根据现行外汇管理政策规定，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化，仍按以下规定办理：个人购汇并汇出境外当年累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
外汇局上海市分局称，将继续积极推进简政放权，支持有条件、有能力的企业“走出去”，增强企业国际化经营能力，切实促进对外投资健康有序发展。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。