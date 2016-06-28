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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 15:35 BJT

中国央行：个人购汇政策没变化 尚未对境内居民个人项开放境外投资

路透北京6月28日 - 中国央行网站周二援引中国外汇管理局上海市分局称，个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人项下开放境外投资。

央行新闻稿指出，近日有媒体报道称外汇局上海市分局“叫停个人投资购汇”，相关报道不实。

新闻稿称，根据现行外汇管理政策规定，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化，仍按以下规定办理：个人购汇并汇出境外当年累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

外汇局上海市分局称，将继续积极推进简政放权，支持有条件、有能力的企业“走出去”，增强企业国际化经营能力，切实促进对外投资健康有序发展。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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