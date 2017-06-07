中国汇率体制急需改革 增强人民币汇率灵活性--央行货币政策委员

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月7日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，当前急需改革中国的汇率体制，不灵活的汇率，成为中国下一步经济开放和人民币国际化的一个重要的约束。
任职北京大学国家发展研究院副院长的他在中国企业竞争力夏季峰会上谈及“一带一路”和人民币国际化时指出，近两年，由于汇率不够灵活，在一些领域人民币国际化其实走了回头路。
“人民币能不能成为国际货币，由国际市场说了算，但是很多功课是做在国内的。”黄益平称。
他认为，人民币要成为一个国际货币，必须要有一个强大开放的经济体来支持，所以持续增长开放，是很必要的前提。但是这不够，还必须有规模很大、产品种类很丰富，同时流动性很充裕、相对稳健的国内金融市场。
重要的是，政策和制度体制需要改变，“眼下比较着急的一件事情，就是要改革我们的汇率体制。”
黄益平并强调，在推动“一带一路”过程中，需要首先建立一个相对有效的金融体系；也有很多市场的基础设施需要建设，比如要不要用人民币作为未来交易的主要货币，还是让特别提款权（SDR）发挥更大的作用。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。