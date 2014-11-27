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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 27日 星期四 14:19 BJT

胡晓炼：稳健货币政策取向未变 降息非货币政策放松

中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。她并称，中国经济增速7.4%是合理经济区间，对于经济持续健康成长充满信心。路透
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