分析：中国公开市场利率引导必要性暂降 但降准预期难消

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
作者 吴芳
路透上海4月2日 - 在上周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
分析人士并认为，楼市放松政策出台之后，短期中国经济下行压力是否减缓仍待观察，加之存款保险制度出台加快利率市场化进程，仍令调降存款准备金率等进一步宽松政策的预期不减。
“连续两周净投放，现在基本上还是维持相对宽松的基调吧，虽然规模不大，但也继续表明央行态度。”华东一银行分析师称。
本周央行公开市场共进行两次七天期逆回购操作，总额500亿元人民币，周二和周四各半，中标利率亦均持平于3.55%；上周二七天逆回购中标利率降10个基点(bp)至3.55%，为一个月来第三次下调，周四则持稳。本周公开市场净投放50亿元，上周则为净投放100亿元。
国海证券固定收益分析师黄诗城亦认为，本周净投放50亿元就是央行在做个信号，实际的意义并不大，毕竟宏观经济下行压力仍大，央行为资金面继续保持宽松提供一定信心也是对的。
银行间市场周四早盘资金面持续宽松，隔夜回购加权平均利率跌破3%整数关，为近两个月来首现，七天加权利率亦创下三个半月来低点，且已与公开市场七天期逆回购利率基本接轨。交易员表示，本周央行公开市场延续净投放继续释放宽松信号，而且在开盘价不断跳低的引导下，资金价格亦一路下行。
中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/few44w
**降准预期仍未消除**
业内人士表示，虽然中国监管层近期出台房地产放松政策，助力经济稳增长，但是短期政策效果如何仍是未知数；未来包括降准等货币政策进一步放松的可能性仍在，且存款保险制度出台令利率市场化加速，商业银行亦需要更多资金宽松提供支撑。
面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委周一联手放松房地产信贷和税收政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。市场人士认为，短期有助于缓解房地产市场压力，提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市长期趋势难有改善。
“房地产政策效果难说，如果数据还是很差的话，4月份说不定就可能降准，”南京证券固定收益分析师杨浩指出，一般3月为季节性宽松，4、5月则为季节性收紧，4月预期中的紧缩因素包括上旬的新一轮新股IPO及下旬的财政缴款，但关键还是看经济数据和央行态度。
2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国经济通缩风险难消，不过央行已在持续引导资金利率下降，令短期再次降息概率降低；但利率市场化、资本项目管制放开预期及有效需求较弱等因素，仍令继续降准成为大概率事件。
安信证券固定收益分析师刘长江则认为，存款保险制度出台，利率市场化步伐加快，无论是从防范风险的角度，还是从商业银行的角度，都支撑降准政策，以保证商业银行资金更宽裕一些。
“如果商业银行系统的流动性紧巴巴的，面临利率市场化的冲击，难免会产生波动。如果商业银行手里钱比较多，能自己调整，降准就是给商业银行准备个缓冲垫,”他说。
中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。
**逆回购利率短期引导必要性下降**
分析人士认为，货币市场回购利率逐步回落，短期降低了公开市场继续短期引导的必要性；但考虑到去年11月至今，央行已连续降息两次，且引导融资成本下行仍为央行目标，未来逆回购继续提供指引的概率仍不能排除。
“如果去年的话，感觉七天3.5%是个中性利率，但降了两次息之后，资金照说再向下走点也可以，”华南一券商分析师指出，但是现在公开市场对银行负债的传导很弱，在资金宽松背景下，大行开盘的指导感觉反而比公开市场价格引导更直接有效。
自去年11月下旬以来，中国央行已两次降息，最近一次是在今年3月1日，一年期存贷款基准利率逼近10年来最低水平；央行此前还自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。
对于公开市场数量的操作意义，上述分析师并指出，央行现在的手段确实很多，接下去还有MLF可以续，还有SLO等，公开市场作为主要投放渠道的必要性也在降低。
3月中下旬，央行已续做了到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。
黄诗城亦认为，公开市场利率暂时引导的可能性不大，毕竟从短端利率传导到长期利率的链条太长，而且监管层已通过直接拉地产投资来提振经济，基本面也有望出现改善迹象。
但从中长期来看，公开市场利率引导还未到退出时机。“央行肯定会把货币市场利率压下去，个人觉得还不够低，应该还会再持续一段时间，七天3%-3.5%，甚至更低也可能，”刘长江认为，还要看央行对市场价格的合意水平在哪里。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） 250
（周四） 250
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 450
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净投放 50 (完)
(审校 张喜良)
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