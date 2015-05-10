新闻稿：中国央行决定下调基准利率0.25个百分点 引导社会融资成本下行

路透北京5月10日 - 中国央行周日通知，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。并称此举旨在引导社会融资成本下行。 通知并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

1、此次进一步下调贷款及存款基准利率的主要考虑是什么？ 答：此次进一步下调存贷款基准利率，重点就是要继续发挥好基准利率的引导作用，进一步推动社会融资成本下行，支持实体经济持续健康发展。按照国务院的统一部署，2014年11月和2015年3月，人民银行先后两次下调金融机构贷款及存款基准利率。随着各项政策措施的逐步落实，金融机构贷款利率持续下降，市场利率明显回落，社会融资成本整体有所降低。当前，国内经济结构调整步伐加快，外部需求波动较大，我国经济仍面临较大的下行压力。同时，国内物价水平总体处于低位，实际利率仍高于历史平均水平，为继续适当使用利率工具提供了空间。鉴于此，人民银行决定自2015年5月11日起，下调金融机构贷款及存款基准利率各0.25个百分点，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

2、此次结合降息进一步将存款利率浮动区间扩大至基准利率1.5倍的背景和意义是什么？ 答：目前，我国除存款外的利率管制已全面放开，存款利率浮动区间上限不断扩大，金融机构自主定价能力显着提升，分层有序、差异化竞争的存款利率定价格局基本形成，市场化利率形成和传导机制逐步健全。同时，存款保险制度的顺利推出，以及市场利率定价自律机制的建立和完善，为加快推进存款利率市场化奠定了良好的基础。当前，银行体系流动性总体充裕，市场利率趋于下行，实际上已为放开存款利率上限提供了较好的外部环境和时间窗口。为稳妥有序推进利率市场化改革，人民银行决定结合下调存贷款基准利率，将存款利率浮动区间的上限扩大至基准利率的1.5倍。由于目前存款利率“一浮到顶”的机构数量已明显减少，预计金融机构基本不会用足这一上限。 存款利率浮动区间上限的进一步扩大，是我国存款利率市场化改革的又一重要举措。这不仅拓宽了金融机构的自主定价空间，有利于进一步锻炼金融机构的自主定价能力，促进其加快经营模式转型并提高金融服务水平，为最终放开存款利率上限打下更为坚实的基础；也有利于资金价格更真实地反映市场供求关系，推动形成符合均衡水平和客户意愿的储蓄结构，进一步优化资源配置，促进经济金融健康发展。

3、存款利率浮动区间上限进一步扩大后，如何引导金融机构科学合理定价？ 答：为引导金融机构科学合理定价，维护公平有序的市场竞争秩序，人民银行将继续公布存贷款基准利率，进一步发挥基准利率的引导作用，为金融机构利率定价提供重要参考。同时，进一步健全中央银行利率调控体系，完善金融市场基准利率体系，提高货币政策传导效率。此外，人民银行还将指导市场利率定价自律机制，进一步发挥好对金融机构利率定价的行业自律作用，按照激励与约束并举的原则，对利率定价较好的金融机构继续优先赋予更多市场定价权和产品创新权；对存款利率超出合理水平、扰乱市场秩序的金融机构加以自律约束。

4、下一步人民银行在利率调控和利率市场化改革方面还有哪些考虑？ 答：此次结合降息进一步推进利率市场化改革，重点是适应经济基本面的变动趋势，继续促进实际利率回归合理水平，并进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用。下一步，我们将按照党中央、国务院的战略部署，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，根据流动性供需、物价和经济形势等条件的变化进行适度调整，综合运用价量工具保持中性适度的货币环境，把握好稳增长和调结构的平衡点。同时，更加注重改革创新，寓改革于调控之中，把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，加快推出面向企业和个人的大额存单，不断拓宽金融机构自主定价空间，积极推进利率市场化改革，并不断增强中央银行利率调控能力和宏观调控有效性。

(整理 毕晓雯)

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