要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究 有序渐进去杠杆--人行副行长

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京7月6日 - 中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。
央行网站周三发布的新闻稿援引陈雨露在企业债务问题专题研讨会上的发言称，要紮实做好去杠杆各项工作，在节奏上把握做到有序渐进。
他指出，2008年国际金融危机以来，全球范围内金融与实体经济、货币供应量与通货膨胀、经济增长与劳动生产率、投资回报率等重要宏观经济变量的关系均出现一些新变化，这些变化对货币政策以及整个宏观调控都产生了深刻影响，也丰富了对杠杆、债务问题的认识；在理论上对这些变化进行系统总结梳理，有助于在更加科学合理的基础上提出解决中国问题的建议。
中国国务院新闻办此前召开吹风会称，中国目前债务风险总体可控，但未来潜在风险不可忽视；将在策略上有序渐进去杠杆，而有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。