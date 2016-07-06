要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究 有序渐进去杠杆--人行副行长

路透北京7月6日 - 中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。

央行网站周三发布的新闻稿援引陈雨露在企业债务问题专题研讨会上的发言称，要紮实做好去杠杆各项工作，在节奏上把握做到有序渐进。

他指出，2008年国际金融危机以来，全球范围内金融与实体经济、货币供应量与通货膨胀、经济增长与劳动生产率、投资回报率等重要宏观经济变量的关系均出现一些新变化，这些变化对货币政策以及整个宏观调控都产生了深刻影响，也丰富了对杠杆、债务问题的认识；在理论上对这些变化进行系统总结梳理，有助于在更加科学合理的基础上提出解决中国问题的建议。

中国国务院新闻办此前召开吹风会称，中国目前债务风险总体可控，但未来潜在风险不可忽视；将在策略上有序渐进去杠杆，而有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键。（完）