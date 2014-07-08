综述：盘活存量剑指“僵尸公司” 中国监管层缓释不良风险

图为面值一元的人民币硬币和百元面值现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 李贺

路透北京7月8日 - 经济下行周期，不良率上升是中国银行业的一块心病。不过在经济结构调整之际，监管层正释出允许更多企业破产的政策讯息，在缓释不良风险的同时，让资金流向更有效率的部门，从而达到盘活存量资金的目的。

对企业破产和不良率上升的刚性“厌恶”，不仅造成低效经济部门对资金的占用和对中小企业的挤出效应，也会带来银行不良风险的积聚。在周二举行的银行业发展论坛上，央行副行长刘士余就明确表示，很多“僵尸公司”占据大量贷款，应充分运用和发挥破产法的作用。

“很多企业处于僵尸状态，他们占了大量的信贷资源，实际上这一块在银行的贷款上有的情况下体现的仍然是正常贷款，但是企业好像用了银行的糖做成了冰棍，还在不断的融化。”他说。

他并称，债权人没有主动申请破产，债务人也没有主动申请破产或者申请破产保护，会对金融债权以及其他商业上贸易伙伴的债权等，造成潜在的损失。

数据显示，中国这几年真正通过法院破产的已经由前几年的10,000起左右，降至现在一年也就2,000多起，去年大概是1,920多起，其中由债务人申请破产的90起左右，由债权人申请破产的1,030多起。

央行此前发布的年度区域金融运行报告称，一些低效率部门和企业大量占用资源，影响了资金周转速度和使用效率，并且对其它主体特别是中小企业形成挤出，使总量政策效果受到影响，金融领域潜在风险隐患值得关注，资源环境约束也进一步凸显。

民生证券宏观分析师李奇霖就认为，企业加杠杆有一个限度，好像一个天花板，到一个瓶颈后就可能有风险爆发。

一位银行业人士亦表示，银行业需要让风险释放，不能硬挺，允许不良率在一个合理区间变动，否则容易出现风险集中爆发。

中国银监会此前已下发关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度。银监会数据显示，一季度商业银行不良贷款率升至1.04%，为2011年二季度以来新高。

**低杠杆、轻资本**

中国银监会副主席王兆星在同一论坛则表示，金融支持实体经济不是简单地让银行更多地放款，而是要求银行业在防范风险、商业可持续的前提下，给符合结构调整、市场需求、有经济效益的企业，提供更好的支持和服务。

他指出，不可能所有的企业都能很容易地获得银行贷款，银行有自己的贷款标准。银行要服务那些符合市场需求和国家产业结构调整要求，在市场上有竞争力，并且资金循环、财务状况良好的企业，满足其贷款要求，支持实体经济发展。

“我们不能再搞次贷，次贷危机是导致这场国际金融危机重要的导火索。”他说。

王兆星表示，现在企业的债务杠杆达到了历史较高的水平。较高的债务杠杆既降低了企业进一步融资的条件，同时也增加了企业的融资成本。

他称，支持实体经济，绝不是银行所能够独立完成的事情，更不仅仅限于银行信贷支持，应该有大金融的概念。现在，银行信贷在全社会融资当中刚接近一半左右，除此之外，还有更多的融资渠道服务和支持实体经济。

中国银行(601988.SS)首席经济学家曹远征此前就曾指出，杠杆率高企，货币政策有效性会降低。因此，解决中小企业融资难不能只从银行贷款做文章，要关注资本市场。这也是为什么完善资本市场已经提升到国家战略。

中国央行在其年度区域金融运行报告中称，2013年委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票占同期社会融资规模比重较上年提高七个百分点，成为重要的融资渠道。

工商银行(601398.SS)行长易会满在论坛上则表示，未来较长时期内，银行合理的规模增长是必要的。但这种增长应建立在风险、资本、成本的约束条件下，建立在结构优化、质量优良、效率提高的基础上。

“银行需要在支持实体经济发展中，推进重塑一张‘低杠杆、轻资本、快周转、高回报’的资产负债表。”他说。（完）

(审校 张喜良)

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