分析：流动性无忧中国央行淡静旁观 稳定应是近期政策主基调

2013年11月5日，图为在北京拍摄的百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

作者 李宏薇

路透上海5月13日 - 流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为主基调。

业内人士认为，中国经济增长仍设有底线，这决定了一定时期内，货币政策没有收紧的基础。政策真空期，不排除监管部门会采取加大对信贷投放结构调控等，来帮助实体经济获得更好的金融支持。

人民日报周一刊登权威人士文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示，短期内政策“不会进一步放松，但也没有看到收紧的可能。(经济增长)6.5%是个铁底和下限，没有一定的货币和财政政策支持，是完成不了的。”

中国国务院副总理张高丽周三在一场论坛上表示，中国经济面临下行压力，但将能够达成今年经济成长目标。

中国将今年的经济增长目标设定在6.5%-7%，去年中国的经济增速创下25年低点6.9%。

中国央行公开市场本周净回笼1,100亿元人民币，为连续第三周净回笼。七天期逆回购利率继续持平于2.50%。截至目前，未到期逆回购余额为2,500亿元，较4月下旬8,700亿元的小高峰明显回落。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1WtWuwv

**微观调整将持续**

对降准等举措预期降温的同时，业内人士指出，监管层可能进一步通过调控信贷投向等微观调整，以保证现有的宽松货币环境，为更多实体经济服务。

国务院发展研究中心金融研究所王洋指出，此前偏宽松的货币政策，虽然在一定程度上帮助经济回暖，但实体经济受益有限。“放水太多，没有(多少)进入实体经济，空转严重，对物价、房价也有刺激作用。”

德交所旗下媒体MNI援引知情人士称，4月份四大国有银行合计新增贷款环比减少了一半以上，新增贷款减速主要是因为住房按揭贷款增速放缓，而后者正是今年来推动贷款增长的主要因素。

财新网此前引述知情人士称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR(虚拟现实)四个行业。证监会鼓励上市公司发展实业，例如水泥企业定增跨界做光伏产业是可以的，但跨界做游戏行业的定向增发就会被禁止。

3月新增人民币贷款1.37万亿元，社会融资规模增量2.34万亿元，中国央行将于近日公布4月新增贷款和社会融资等数据。

就央行常规操作来看，业内人士认为，仍会以逆回购、中期借贷便利(MLF)和补充抵押贷款(PSL)等结合为主。标志性的逆回购利率方面，预计继续持稳。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 200

（周二） 700

（周三） 800

（周四） 500

（周五） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 -- ）

（周二） 1,000

（周三） 1,000

（周四） 1,300

（周五） 300

SLO到期 --

净回笼 1,100 (完)