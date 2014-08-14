分析：中国央行少量放水安抚市场情绪 以宽松护航改革料是持久战

记者 毕晓雯

路透上海8月14日 - 中国央行公开市场本周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，本周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。

他们并指出，目前的政治指向十分明确，希望通过依法治国和财税改革来进一步构建中国经济平稳增长的基础，在这个大前提下，金融稳定在多维的中国货币政策目标中的重要性不言而喻，故短中期内央行都将有意维持流动性的相对宽松。

“本周从公开市场没有发现央行有何变化，总体延续了中性偏松的操作思路。”国信证券首席固定收益分析师董德志称。

中国社科院教授刘煜辉也指出，短线宏观政策逻辑的核心可能锁定在如何避免去产能和可能的地产拐点过程中，所发生的债务自我实现式剧烈收缩，用官方的语境就是，如何避免系统性风险的爆发。

“下半年政策总体延续宽松的概率较大，名义利率可能已基本见顶。”他称。

银行间市场本周资金价格维持在低位，其中七天质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周四午盘报3.34%，昨日的加权平均价为3.4%左右，较上周午的3.5%继续缓慢回落。

周三央行公布了令人大跌眼镜的金融数据，7月新增信贷及社会融资规模双双创出数年新低，M2同比增速也下滑至13.5%。但央行对此数据变化做出了详尽的分析，并透露8月上旬新增贷款日均已达300-500亿元，对市场起到极好的引导预期作用。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nyn62w

**公开市场短期保持平稳基调**

随着中国国际收支日趋平衡，外汇占款对流动性的巨大影响正在消退，自去年以来，不仅央行票据淡出公开市场，传统的正逆回购操作也基本处在缩量中，多数时间仅起到数量对冲的作用。

分析师们因此预计，公开市场未来仍将维持这一态势，除非是要有意引导市场利率的下行，否则“这二周小紧小松”的不对边际造成影响的操作仍将继续。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。上月末（7月31日）开始，28天正回购转为14天期正回购操作，且引导当日的正回购利率下降10bp至3.7%。此后，银行市场的七天回购利率等缓慢下行，显示央行通过此次操作并引导利率下行的目的基本达到。央行应无意继续扰动市场预期。

董德志就表示，总体来看，近期的公开市场保持平稳基调，考虑到7月份以来资金面存在短期扰动，外汇占款、财政性存款等因素都对资金充裕格局产生负面影响，8月份又可能存在IPO资金波动，因此中央银行在公开市场中保持平稳对冲操作。

“央行同时缩短了回笼工具的期限，就是为了更灵活的应对资金波动，总体显示中央银行延续了中性偏松的操作思路，”他称，“回购利率近一段时间都将保持平稳于3.7%，因此公开市场操作更关注的是其数量型含义，而不是价格型指导的作用。”

据中国央行官员透露，从今年5月至7月央行口径新增外汇占款分别为4亿元、-868亿元和-2亿元，其中6、7月外汇占款余额均出现了净减少。外汇占款新增大量减少导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。

**央行以丰富的工具防范风险**

对于公开市场在体现货币政策意图中的地位变化，分析师们指出，今年以来央行在资产端创造出一系列的新工具，代表了央行对宏观条件的判断：未来中国经济可能要进入非常规时间（经济杠杆调整期），他需要构建非常规的货币操作机制（量化宽松）。

央行创新工具包括以SLO+SLF构建短端利率走廊，通过PSL(抵押补充贷款)融资打造中长端的政策利率指引。

“可以预见，一旦未来发生全球流动性紧缩导致的风险内溢，这套机制可以果断向那些具有系统重要性的机构提供流动性支持，并在系统性风险出现时对整个金融市场提供窗口指导和注入流动性。”刘煜辉称。

近期，理财、信托、担保等领域不断爆出违约个案，潜在的风险令银监会不得不警惕，数次下文摸查贸易融资、联保联贷的风险。

尽管央行已严阵以待准备好各项工具，但据公开的信息来看，目前尚无大规模使用。央行此前公布，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 300

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 640

逆回购到期 --

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净投放 140(完)

(审校 林高丽)

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