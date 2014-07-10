分析：人行正回购继续小步慢舞 经济显改善政策且行且看

作者 李宏薇

路透上海7月10日 - 中国央行本周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。

宏观政策方面，结构性调整和微刺激思路仍主导市场预期。监管层有针对性的引导融资成本下行，减少降息出台的可能；而定向降准、逆回购等多种操作工具的效应，也令全面降准可有可无。

中信建投证券宏观分析师王洋表示，央行公开市场也就是“维持现有的操作力度和方向，政策也是一个比较平淡的时期。”

继周二进行的200亿元28天正回购后，央行公开市场今日又进行了100亿元操作，两次利率均持平于4.0%；操作与上周完全相同。按本周800亿元的到期量计算，本周将净投放500亿元，为连续第九周投放流动性。

不过本周以来，银行间市场资金面较前期有所收紧。在导致央行维持小量正回购的同时，也令操作再现暂停的机率增加。

华南一券商分析师并表示，随着正回购未到期规模的不断下降，在央行公开市场操作未出现转向前，不排除正回购再出现“点断”的情况。“临时停的时点，更可能是在到期比较少的周。”

今年公开市场正回购存量高峰出现在4-5月，最高接近6,000亿元。但自5月下旬起，操作量的趋势性减少导致存量随之下降。今日操作过后，未到期正回购余额仅为1,280亿元。

至于正回购正式退出时点，兴业银行固定收益分析师郭草敏认为，这还要看外汇占款减少情况，以及资金价格是否突破央行心理预期等。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 bit.ly/1q0F8sc

**政策预期依旧平稳**

近期公布的多项数据显示，中国经济初显企稳态势。因此实质偏松货币政策基调下，业内人士认为，央行采取全面降准，甚至降息等进一步全面放松的可能性不大。

今年上半年居民消费价格指数(CPI)和PPI分别上涨2.3%和下降1.8%，低物价是当前需求偏弱的反映，但也为继续实施较宽松的财政和货币政策提供空间，不少人士预计下半年货币政策定向微刺激还将发力。[nL4S0PK0R3]

上述券商分析师认为，“降息可能性很小，不符合利率市场化的趋势。而且央行还有很多工具，降息是最后一步。”

除公开市场正/逆回购等常规性操作之外，2013年初央行创设了短期流动性调节工具(SLO)、常备借贷便利(SLF)，今年以来，更是在再贷款、定向降准，甚至抵押补充贷款(PSL)等方面全面推进。

对于降准，郭草敏补充说，若下半年外汇占款等外部流动性性补给严重不足，不排除在启动逆回购的情况下，同时采用全面降准的可能。

“当然，即使降准，也是以保证适度流动性为目标，保持(资金等)价格稳定。”

不过王洋指出，与一次全面降准放水过猛相比，定向降准、差别准备金率等定制化措施更符合央行对流动性管理“点灌”意图。加之定向降准把握条件较为灵活，且可以累积重复实施，在此情况下，全面降准的必要性已经不大。

根据公开信息，今年以来央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 100

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 800

逆回购到期 --

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净投放 500 (完)

(审校 林高丽)

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