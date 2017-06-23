分析：季末财政支出给力中国央行转为净回笼 政策透明度提升助稳预期

作者 吴芳

路透上海6月23日 - 随着本周跨入6月下旬，中国央行公开市场逆回购操作渐减力，单周转为净回笼600亿元人民币。分析人士表示，在此前保驾护航季末资金面基础上，月末财政支出亦提供驰援，资金面逐步呈宽松向好态势，央行顺势减少投放并及时公告流动性影响因素，加大政策透明度稳预期的同时，仍不忘降杠杆背景下坚守中性偏紧基调。

他们并指出，下周将进入季末最后一周，虽然MPA等因素仍存一定扰动，但机构多预计流动性整体问题不大，在央行更加透明的政策制度以及维稳流动性的意图背景下，预计央行将继续通过公开市场辅助机构平稳跨过半年末考核。

“本周公开市场先放后收，预期控制的比较好，资金面比较稳定，预期也很平稳，央行这波操作节奏控制的不错，外部压力不大，内部也好操控多了，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，对季末资金面保驾护航之后，央行也在见好就收了。

央行公开市场本周逆回购操作规模总计1,900亿元，其中周一逆回购操作1,200亿元；周二开始仅进行七天期逆回购操作，14天和28天期均暂停，周二至周四逆回购操作量亦明显收缩；周五则暂停操作。自周三首现两周来单日净回笼后，至周五已连三日净回笼。考虑到本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期，据此计算，单周净回笼600亿元人民币。

在流动性影响因素方面，央行也及时公告提高了政策的透明度。周一称，受政府债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量下降较多；周三则首次提及存款准备金利息影响，周五称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。

“公告更详细了，央行在很努力地和市场沟通，还是有效果的。此前也表态不紧不松，现在大家都不紧张了，6月底也没几天了，我们觉得资金问题不大，肯定不用太担心了，”中航信托宏观策略分析师刘长江认为。

中信证券的首席固定收益分析师明明也指出，公开市场操作业务透明度的增加可缓解市场在资金面紧张时的恐慌情绪，亦可减少市场因央行长时间未进行操作时产生的对央行短期目标的猜疑，进而减少市场因与央行的信息不对称而产生的非理性预期及羊群效应，利于央行达到维稳金融市场的政策目标。

中国央行在货币政策预期管理“精细化”上再进一步，本周三首次在公开市场操作公告中提及存款准备金利息的影响，此举不仅完善了市场人士的货币政策分析框架，也令市场对央行流动性管理“削峰填谷”的意图更为明确。

中国金融时报周五刊文指出，6月份以来央行通过MLF、逆回购等工具向主要商业银行提供了充足的流动性，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性充裕，市场预期稳定。商业银行从央行获取资金后积极向市场融出，资金分层传导顺畅，货币市场关键期限品种利率稳中有降，金融机构对平稳渡过6月末时点信心明显增强。

银行间市场周五资金面延续宽松，14天等长期限回购利率续降，显示跨季压力暂有限。交易员表示，央行今暂停逆回购操作对流动性扰动不大，非银机构受限MPA(宏观审慎评估)但融资难度不超预期，季末货币市场情绪仍然偏乐观，关注下周跨季的七天回购定价水平。

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**跨季无忧但中性基调难改**

目前来看，在央行精准透明政策配合适度资金投放的呵护下，机构对跨季流动性担忧大为缓解，但分析人士认为，这并不意味着可以对货币政策更为宽松抱有幻想，监管层反复强调去杠杆和稳增长之间平衡，料货币政策整体基调仍“不紧不松”。

“跨季高峰过去了，央妈觉得没必要投放了，而且市场预期也还可以，”东兴证券固定收益分析师郑良海认为，央行短期操作属于货币政策报告里提到的“削峰填谷”，只是特殊时点的阶段性操作，长期看中性基调未改。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩亦表示，上周五央行并未如市场预期般续做到期MLF资金，而是以逆回购操作替代；从本周二起，央行暂停了公开市场跨季资金的操作，并从周三开始于公开市场净回笼资金。这表明央行已经对市场释放了警示信号，政策边际已经开始转紧。

他指出，6月以来央行对市场释放的一系列边际利好，本质上是要维护金融市场稳定，平滑此前过快的降杠杆进程，政策本质并未改变，去杠杆仍是长期方向。

本周围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员在陆家嘴论坛齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。

刘长江也认为，预计未来的资金面不会太紧，政策也不会太松。一边管好流动性，一边继续去杠杆；所以当前的政策需要抓住两个核心，一是坚决去杠杆，二是确保去杠杆的时候不出事。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)