中国央行“恩威并济”维稳流动性 货币政策中性偏紧基调明确

路透北京1月26日 - 上周五祭出临时流动性便利（TLF）操作后，本周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

他们并称，MLF和公开市场操作的“恩威并济”旨在维护资金面平稳的同时，防止向市场传达宽松信号，预计节后央行仍将灵活运用公开市场和MLF等工具组合，不过其总体态度仍将偏紧。

南京证券固定收益分析师杨浩说，“这周影响最大的是MLF利率上调，（公开市场）回笼这个都很正常，上周投放比较多，这周回笼一点，资金面又不紧...跟上周五做的TLF也是有点关系。”

他同时表示，单从量上来看央行姿态未有变化，维稳为主，目前主要是价格方面所反应的紧缩态度还是比较明确。

上海一银行交易员亦提到，“央行在量上虽说不是要多少给多少，但也基本是随叫随到，但价格上还是要引导，毕竟现在杠杆和泡沫仍是两大风险...央行这次上调MLF利率也算是试了试水温。”

为避开逆回购在春节假期内到期，本周公开市场七天期品种继续缺席。央行公开市场本周共进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限包括14天期和28天期，利率则继续持平；据此计算，本周净回笼3,100亿元。

中信证券固收团队报告称，央行上调MLF操作利率同时保持逆回购利率不变，货币政策基准利率期限利差因此扩大。长端利率上升及利差走阔表明央行对经济前景较为乐观，同时也可以稳定市场对于通胀的预期；而短期利率的维稳表明央行仍然保持流动性平稳运行。

“MLF利率上升，而OMO（公开市场）利率保持不变旨在扩大期限利差，引导预期、防范风险，同时要加强监管避免杠杆问题重蹈覆辙。”该报告并提到，综合而言货币政策还将继续坚持中性稳健，替代全面降准的是各品种公开市场操作工具的灵活组合运用。

春节前在央行灵活投放流动性的保障下，资金面安然无忧，但是节后流动性压力不容乐观，考虑到节前释放的流动性节后将集中到期及3月末MPA（宏观审慎评估体系）和LCR（流动性）的考核压力，届时市场将更加依赖央行的公开市场操作。

天风证券研究所固定收益首席分析师孙彬彬在报告中称，年后资金面重点仍取决于央行态度，在通胀未见顶，基本面尚且稳定的情况下，央行总体态度仍将偏紧，资金面不会出现明显的宽松。

他并指出，在经济企稳、通胀上行的压力下，货币一方面在同业间空转套利，另一方面信贷依然过快投放，央行只能挥起大棒展现货币政策偏紧的一面。

据路透统计，截至今日，公开市场逆回购存量规模为1.7万亿元，到期时间分布于2月3日-23日，且主要集中在2月第二、三周。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

中国央行周二称，当日对22家金融机构开展MLF操作共2,455亿元人民币；包含六个月和一年期，且其中标利率分别较上期上调10bp至2.95%和3.1%。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号。

1月稍早中国央行已开展了一次MLF续做，即1月13日对21家金融机构开展MLF操作共3,055亿元，其中六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率分别持平于2.85%、3.0%。加本周二的MLF操作，本月MLF共续做了5,510亿元。

据统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，分别为1月13日到期1,015亿元，18日到期1,345亿元，19日820亿元，和21日1,175亿元。

中国央行上周五已通过“临时流动性便利”（TLF）操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)