分析：中国央行淡静应对资金收敛 临时扰动不足虑仍将定向工具为主

作者 侯向明

路透北京8月12日 - 中国央行公开市场本周转为小幅净投放，以应对月初例行缴准导致的资金紧势。从央行仅动态微调以保持资金面平稳来看，其对于暂时性的流动性扰动并不担心；尽管基本面仍疲弱，但短期内降准等放水举措依旧难期。

分析人士认为，从前期权威人士谈话，到近日央行本身表态判断，激进宽松措施仍未在日程之内；同时人民币汇率和外汇储备近期持稳，亦使得央行降准对冲的急迫性下降，流动性调节将仍主要仰赖逆回购和MLF（中期借贷便利）等结构性工具。

“我认为央行并不担心这种暂时性的流动性问题，因为总体金融环境里面的资金还是相对比较宽松的。”上海一私募基金研究人士称，“而且我觉得央行可能也考虑到一个资产价格的问题，还是不希望市场对放水有个预期，在二季度货币报告里也是这样一个基调。”

中国央行上周五发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

央行公开市场本周累计进行了4,650亿元人民币的七天期逆回购操作，中标利率继续持稳于2.25%。对冲掉3,750亿元的逆回购到期量后，单周净投放900亿元，上周则为净回笼1,615亿元。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，其实昨日央行净投放规模放量也是一个回应，但目前并非月末等资金易紧时点，故央行操作还是以稳为主，随市场情况动态调节。

“还是稳定为主了，也不希望你多紧，...下一步还是会根据货币市场的需求来（操作），市场里面的小波动（央行）并不会太在意。”他说。

最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

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**定向工具仍为主力**

华泰证券首席宏观研究员李超指出，央行二季度货币政策执行报告专栏专门讨论了连续降准会刺激汇率贬值，说明央行将国际收支的最终目标看得很重，并不想给降息降准这样全面的宽松信号，市场关于央行宽松的预期并没有兑现。

“央行短期内保持货币金融环境中性适度，预计货币政策短期内将继续稳健中性，...央行短期内不倾向于降息降准。财政政策和准财政政策仍然将协同发力。”他表示。

前述私募基金研究人士称，目前货币环境其实还是宽松的，央行并未有主动收紧的动作，但央行进一步宽松的担忧主要集中在外汇和资产价格方面，所以大放水概率不大，MLF+逆回购还会是主力工具。

“央行认为整个宏观流动性还是宽松的，在调结构以及推进供给侧改革过程中这也是必要的，所以未来仍会定向为主，比如利用MLF和逆回购，我觉得至少三季度还是维持这个。”他说。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊亦在研究报告中称，下半年需要维持货币政策相对宽松的立场，但同时又不希望重演上半年资产价格快速上涨。

“我们认为要妥善解决稳增长政策和资产价格泡沫的矛盾，除了央行/银监会等监管机构加强金融监管之外，在政策层面需要进一步增强财政政策的使用，在创造需求的同时来引导流动性进入实体经济。”他表示。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)