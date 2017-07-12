焦点：中国去杠杆延续6月M2增速再创新低 新增贷款仍强料中性基调不改

路透上海7月12日 - 受中国金融去杠杆政策基调延续影响，中国6月M2(广义货币供应量)增速再创历史新低，表外融资继续向表内转移，表内新增贷款创五个月新高；而居民和企业中长期贷款增幅仍强劲，显示房地产拉动下实体经济走势趋平稳，经济基本面进一步下滑忧虑逐步减缓。

分析人士并认为，短期金融去杠杆还将继续推进，料未来M2增速下滑将成为新常态。但监管层也在强调监管协调，预计对实体经济影响和冲击仍比较可控，货币政策还将维持稳健中性基调不改，进一步放松概率不大。

“随着稳健中性货币政策的落实，金融机构表外扩张速度有所放缓，由此派生的存款和M2增速相应下降，这是金融体系内部去杠杆的客观结果，”央行调查统计司司长阮健弘指出。

她并称，对M2增速放缓要客观看待。上半年社会融资规模同比多增，存量比较适度，说明金融对实体经济支持力度是稳固的，没有减少；货币政策操作注重预调和微调，金融监管协调有所加强，金融部门适当地把握了去杠杆的节奏；而基数效应亦拉低6月M2增速约0.15个百分点。

中国央行周三公布，6月新增人民币贷款1.54万亿元，高于此前路透1.2万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.4%，低于路透调查中值9.5%，续创历史新低。6月社会融资规模增量为1.78万亿元，比上年同期多1,283亿元；上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元。

此外，阮健弘还强调，随着金融进一步回归到为实体经济服务的本源，只要实体经济合理的融资需求得到满足，M2增速放缓实际上反映了存量货币周转效率的提高，比过去低一些的M2增速可能成为新常态，对此不必过度解读。

对于M2增速下滑的同时，新增贷款超预期增长，招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，6月信贷数据全面超预期，创6月同期历史新高，其中居民户中长期贷款增长4,833亿元，逆势反弹，创年内次高，显示房地产调控政策对整体销售影响不大，也反映出三四线城市地产销售接棒一二线城市正在如火如荼进行中。

他并指出，考虑到迄今为止地产相关数据下降幅度较慢，可以认为三季度地产投资虽然会持续降温，但大概率会仍超越预期，从而为三季度乃至下半年宏观经济起到托底作用；公司户中长期贷款增长亦出现反弹，为年内第三高，显示实体经济需求有回升势头，这与6月制造业PMI走高相吻合。

中国国家统计局将于下周一（17日）公布二季度GDP等宏观数据。路透综合60家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP增速预计微降至6.8%，消费和净出口的良好表现支撑经济增长，投资放缓则形成一定拖累。

中国月度新增贷款和M2增速图表：tmsnrt.rs/2uQnNag

**监管还将持续，货币政策难见宽松**

尽管6月以来金融监管步伐和态度均显温和，凸显半年末维护金融市场稳定更为重要，但预计未来监管还将持续，而实体经济并未超预期下滑背景下，料货币政策稳健中性基调不改，进一步宽松的概率并不大。

刘东亮认为，6月金融数据表明实体经济需求未见明显降温，此前的广谱利率上升及监管升级影响小于预期，坚持认为中国正处于非典型宏观拐点中，三季度中国经济或仍有超预期表现，要到四季度后可能才会见到经济明显下行压力。

“预计央行货币政策中短期将按兵不动，维持稳健中性，而强监管、去杠杆的政策不会很快撤出，即经济下行倒逼政策放松的预期仍需等待。”他说。

东兴证券固定收益分析师郑良海亦指出，央行整体政策虽然维持稳健中性，但二季度明显比一季度更加趋稳。央行第二季度例会确定继续实施好稳健中性的货币政策，维护流动性基本稳定；7月的金融稳定报告，也首次以专题形势提出资管行业形成机理和治理措施，表明加强资管行业监管协调，降低金融杠杆率扔在路上，“一行三会”防范金融风险的去杠杆政策不会就此结束。

华尔街日报上周援引消息人士称，中国将于7月14日（周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

中国央行日前发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

不过，金融去杠杆、严监管对经济的影响仍需要进一步观察。国务院发展研究中心金融研究所王洋认为，从现有情况判断，加强金融监管应该会持续，但对经济的影响还需要观察。当然，这种监管也是有底线的，所以对市场的影响或冲击从预期上已经在逐渐减弱。

他解释称，因为现在监管很多也针对同业的空转套利，如果这对经济影响不大，那么这个结构变化导致的M2下降就是监管的一个副产品，过一段这个结构性因素消失了，M2增速预计会回归到正常。

中国央行货币政策委员会二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。（完）