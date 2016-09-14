即时观点：中国8月新增贷款9487亿远超预期 M2增速回升至11.4%

路透上海/北京9月14日 - 中国央行周三公布数据显示，8月新增人民币贷款9,487亿元，远高于此前路透7,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，亦高于路透调查中值10.4%。

央行数据并显示，8月末人民币贷款余额102.90万亿元，同比增长13.0%，路透调查中值为12.9%。

8月社会融资规模增量为1.47万亿元人民币，比去年同期多3,600亿元；8月当月对实体经济发放的人民币贷款增加7,969亿元，同比多增213亿元。

主要数据:

--8月新增人民币贷款9,487亿元，远高于此前路透调查中值7,500亿元

--8月末M2同比增长11.4%，亦高于路透调查中值10.4%

--8月末人民币贷款余额同比增长13.0%，高于路透调查中值12.9%

--8月社会融资规模增量为1.47万亿元，比去年同期多3,600亿元

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2cFYlPR

以下为市场人士的评论:

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

8月信贷和社融增量小幅超预期，M2增速开始向正常回归，剪刀差开始缩小；房贷占比逐步缩小，企业票据融资大幅增加；人民币贷款和债券融资助推社融增量超预期。

企业投资边际改善提振M2增速超预期。在上个月M2增速大幅不及预期，企业投资意愿降至冰点之后，本月的企业投资意愿开始有边际上的改善，这部分推动了M2的改善，令剪刀差有所缩小。

资金开始逐渐脱虚入实。随着实体经济融资成本的下降，以及资产端整体收益率的下降，实体企业的相对盈利水平开始逐步改善。企业盈利的改善，将吸引资金逐渐从高杠杆、高风险的虚拟经济中流出，逐步回流实体经济。这不但有利于金融市场的稳定，更有利于中国经济的结构化改革。

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳、唐薇：

8月份金融数据没有太超市场预期，贷款尽管增量还可以，但结构仍严重依赖居民贷款，扣除了非银贷款后也并不算理想。银行存款增速在去年低基数影响下回升，而且存款活期化推动银行资金成本下降，未来资金驱动将重新回到银行表内，金融脱媒向反脱媒过渡。资金成本的下降使得债券利率仍有下行空间。从整体贷款和社融来看，缺资产的局面并没有太大变化，仍会驱动各类型机构增加债券配置，加上四季度利率债供给减少，债券供需关系仍有利于市场。

--招商银行资产管理部 刘东亮：

8月信贷与融资数据总体超出预期，扭转了7月断崖式下滑的势头，主因票据融资和企业短期贷款降幅大幅收窄。

从信贷结构来看存在明显问题，房贷仍然占比最高，且攀升至年内第二高位，反映了前期地产销售火爆对房贷的拉动作用；但对公中长期贷款减少80亿元，反映企业对贷款需求萎靡或坏账风险阻碍银行放贷。不过，如果从对公中长期总体融资规模来看的话，表内中长期贷款+企业债券融资+股票融资+委托贷款+信托贷款，8月合计6,469亿元，与7月的6,800亿元相差不大，且与往年同期相比并不低，因此不能单纯通过信贷数据得出企业融资需求剧烈萎缩的结论。

但从企业中长期融资的表内表外结构来看，2016年以来表内融资占比持续下滑，8月已降至负值，这既反映了金融脱媒的趋势，也从某种程度上反映出表内融资价格较为昂贵，促使企业更倾向于表外融资且提前偿还表内融资，因此在加强对表外融资监管的同时，降低表内融资成本仍是很有必要的。

8月M1、M2剪刀差已经开始出现收窄，且从全球来看，降息周期内剪刀差上升是普遍现象，但不会长期持续，预计中国M1、M2剪刀差已经见顶，因此有关流动性陷阱的争论将逐渐降温，有助于为后续货币政策营造平稳的环境。

--昆仑银行战略发展与研究部总经理助理 李建军：

M2较上月有所回升，说明货币供给仍然保持在一个较为平稳的区间，并没有出现大的波动。但是我们也注意到，M2增速仍然没有达到全年的预期值。M2的增速提高和贷款的超预期增加有一定关系，但是经济的动能还不是很足，没有促使货币在经济中得到更加有效地利用。

M1增速仍然较快。说明市场仍然对持有现金的动机较为强烈。一方面是持币成本较低，另一方面也是说明目前的投资资产有限，并有防范流动性不足的动机存在。这不能不说，在银行总体不良压力较大的背景下，信贷仍然存在，企业保有流动性仍然是一个优先选择。

新增贷款中值得注意的是，居民中长期贷款增长是主力，说明房地产市场贷款需求旺盛，但实体经济贷款仍然增长有限，值得关注。

由于物价较为稳定，美联储加息仍然未定，预计货币政策仍然会以稳健为主。但是我们也注意到，央行对于市场流动性近期较为重视，并进行了一些短期操作，未来利用多种货币工具特别是短期工具调节流动性的可能性较大，定向支持也是一个可能的选项。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

8月M2和M1剪刀差收窄1.3个百分点，但修复主要是M2增长恢复带动，M2、M1剪刀差仍维持高位，表明企业投资意愿仍然不强烈，经济增长依然靠政策、房地产和政府投资拉动。

新增信贷修复，居民户和票据融资为主；企业信贷依然负增长，票据融资推高非金融实体企业信贷融资规模。8月社会融资规模除信贷扩张外，表外融资方面，信托贷款较7月均有明显回升，未贴现银行承兑汇票降幅较7月大幅缩窄。

经济基本面特别是工业的短期企稳，主要是供给侧结构性改革推动下，供给压缩带动行业改善，然而经济长L型趋势难以改变。

8月财政赤字有所扩张，一方面缘于经济下行和营改增政策实施影响所致，另一方面是财政支出保持高位，财政部表示财政收入不容乐观，未来经济L型底短期难以走出，而货币政策扩张需要辅以财政政策协调配合，赤字率料继续上升。

货币政策看，央行处于内部的新“三元悖论”，央行在重启14D操作和3个月MLF缺席后，时隔4年后于年中重启28天逆回购操作，利率下调5个bp，综合体现监管部门既延续降杠杆，引导资金脱虚向实，同时亦不想推高资金成本，特别是实体经济融资成本。央行在公开市场和MLF操作中，综合体现了这种思路。虽然8月CPI增速为宽松提供了空间，但央行货币政策传统宽松方式刺激短期难现。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

8月数据来看，居民信贷“高烧”不退，企业贷款疲软，票据融资恢复，8月信贷整体超预期，但结构堪忧，连续两个月居民信贷占比过高，警惕楼市泡沫化风险。

除票据外，社融各分项规模同比稳健增长，信贷和债券融资是主力。M2同比增速大幅上升1.2个百分点，因为基数原因，预计9、10月份仍会继续回升至12%左右。此外，8月外汇占款继续大幅流出，下降近1,920亿，与7月几乎持平，限制宽松政策实施。

总的来说，8月融资数据恢复正常与经济企稳相匹配，外汇占款大幅流出，货币政策预计继续维持中性，同时需警惕居民加杠杆和楼市泡沫化风险。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

8月信贷和社融总量比较多，但结构上还是有问题，主要是居民房贷，这说明央行放了钱，主要进了房地产，却没有有效流入到实体经济，放松政策没有达到预期效果。另外，从M1情况来看，存款活化很严重，也是企业投资不利的信号，不是一个好现象。

当然，地方债发行和债务置换，也可能影响了企业中长贷的变动。或者说，这部分中长贷，也许没有数据显示的那么差。但地方债置换主要针对地方融资平台，从趋势上看，并不能改变企业投资不佳的现状。建议以后可以公布更多与地方债置换相关的数据。

政策方面，经济有企稳现象，基础是否牢固还有待观察。短期内央行应该还会以公开市场逆回购、中期借贷便利(MLF)等来组合微调，不会有大的动作。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

8月新增社融总量相比7月回升近万亿；信贷和债券发行上升、票据跌幅收窄是社融回升主因；新增金融机构贷款显示地产火热、房贷高增，对信贷贡献最大。非居民中长贷同比少增1,297亿，8月地方债发行飙升至8,000亿以上，债务置换对信贷冲击较大，而经济低迷、融资需求弱对企业信贷也有拖累。

8月M2回升至11.4%，主因信贷回升、财政存款回落。当月人民币存款新增1.78万亿，同比多增1.72万亿，其中财政存款季节性减少1,809亿。8月M1增速依然维持在25.3%的高位，反映地产销售火热、企业资金充沛，而经济低迷令其投资意愿偏弱，出现流动性陷阱。

央行先后重启14天、28天期逆回购操作，而均未降准，意味着宽松货币政策短期延后。当前地产泡沫扩大，年底美联储加息概率仍高，均对宽松货币政策构成制约，所以短期应以防风险为先。但8月通胀大幅回落意味着政策不存在收紧空间，预计未来货币政策仍将保持中性，短期难松难紧。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

8月金融数据比预期要好一些，首先，人民币贷款和社融确实要高于预期，相较7月有所回升。这跟8月经济改善有关系，8月房地产销售加速，PPP也带动了工程机械的订单。房地产销售与工程机械订单带动了贷款和社融的改善。

8月份的发债速度较前几个月有所加速，但大部分8月新发债券都是一年以下短债，中长期债券发债量不如前两个季度。推测8月新增贷款和社融或存在相同的情况，短贷、短融较多，可能经济未必有太大的改善，部分是信用债面临集中到期，增加借新还旧的需求。

对公贷款较少，说明企业扩张需求比较中规中矩，没有总体数据那么好。数据中房贷是大头，房贷助推了社融和贷款数据，因此对实体经济的改善有限。

目前货币政策最大的掣肘仍是房地产，货币政策短期内不会显着放松，但因为通胀压力不大，也不会收紧。货币政策也存在边际走弱的现象，在经济基本面和房地产的平衡中，将维持中性。但中长期来看，通胀仍有压力，货币政策看松。

10月份开始，经济基本面可能会明显下一台阶，通缩预期将更加明显统一，预计四季度仍有降准可能，可能性在60%-70%之间。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

8月信贷总量超预期，但结构上还不是很好。房贷多，票据多，尤其是非金融企业中长贷减少，说明经济反弹基础不牢固。若是其他不改善而房贷回落，后面信贷维持一定增速会有困难。

货币政策方面，央行可操作空间不大。即使在公开市场通过增加14天和28天逆回购操作进行微调，但受经济基础制约，收紧几无可能。而就现有信贷结构等来看，央行进一步放松的可能性也微乎其微，因此只能寄希望于财政政策发力了。

**相关背景**

--中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。

--受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下10个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。分析人士认为，8月CPI可能是年内低点，四季度预计将小幅回升，而PPI也有机率转为正值；虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。

--中国国家主席习近平在G20杭州峰会闭幕后的记者会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

--国家发改委称，展望下半年，中国经济基本面没有出现显着变化，价格运行也将保持基本稳定，可以实现年初确定的3%左右的预期调控目标。综合考虑翘尾弱化等因素，预计下半年价格总体呈稳中偏弱态势，CPI平均涨幅略低于上半年，PPI降幅继续收窄。

--尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮。海关数据显示，以美元计价8月出口同比下降2.8%，降幅为四个月最小；进口同比增长1.5%，是近两年来首度转为同比增长；8月贸易顺差为520.49亿美元。(完)